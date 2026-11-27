Alla guida dei veicoli vi erano un cittadino svizzero e una cittadina brasiliana. Nel vano della ruota di scorta della seconda auto gli agenti hanno rinvenuto 26,3 chili di carne, tre litri di vino e 5,1 litri di superalcolici. Entrambi i conducenti sono stati multati e la merce è stata regolarmente sdoganata.