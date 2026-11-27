Vino, carne e olio di contrabbando: tre fermi in pochi giorni
Le autorità svizzere hanno recuperato tributi elusi e inflitto multe dopo aver intercettato tre casi di contrabbando tra Sopraceneri e Sottoceneri.
Le autorità svizzere hanno recuperato tributi elusi e inflitto multe dopo aver intercettato tre casi di contrabbando tra Sopraceneri e Sottoceneri.
CHIASSO - Quasi 150 litri di vino, una quarantina di chili di carne, 229 litri di olio, oltre a superalcolici e sigarette. È il bilancio di tre casi di contrabbando intercettati nel giro di pochi giorni dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) tra Sopraceneri e Sottoceneri.
Tutta la merce era stata introdotta in Svizzera senza essere dichiarata. I controlli hanno portato al recupero dei tributi elusi e alla comminazione di diverse multe.
141 litri di vino a Riva San Vitale
Il primo episodio risale al 16 novembre, quando, durante un controllo mobile all’interno del territorio, gli agenti hanno fermato un’auto con targhe svizzere sulla quale viaggiavano due cittadini italiani.
A bordo sono stati trovati 141 litri di vino e 13,7 litri di superalcolici, tutti non dichiarati al momento dell’ingresso in Svizzera.
La carne nascosta nel vano della ruota di scorta
Due giorni dopo, il 18 novembre, gli agenti hanno fermato a Novazzano due veicoli immatricolati in Svizzera. Le due auto si erano recate separatamente in Italia poche ore prima per caricare la merce, rientrando poi attraverso il valico di Brusata in modalità staffetta.
Alla guida dei veicoli vi erano un cittadino svizzero e una cittadina brasiliana. Nel vano della ruota di scorta della seconda auto gli agenti hanno rinvenuto 26,3 chili di carne, tre litri di vino e 5,1 litri di superalcolici. Entrambi i conducenti sono stati multati e la merce è stata regolarmente sdoganata.
Oltre 200 litri di olio a Sant’Antonino
L’ultimo episodio risale al 21 novembre. A Sant’Antonino gli agenti dell’UDSC hanno fermato un furgone con targhe confederate sul quale viaggiavano due cittadini italiani.
Durante il controllo sono stati scoperti 229 litri di olio, 13,4 chili di carne, 3,5 litri di superalcolici, 200 sigarette e 2,2 litri di panna. Anche in questo caso, tutta merce non dichiarata all’ingresso in Svizzera. L’UDSC ha quindi riscosso i tributi elusi e inflitto una multa.