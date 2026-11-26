Due nuovi miliardari hanno il domicilio a St. Moritz
Dal colosso dell'acciaio a Zalando: due nuovi paperoni hanno scelto l'Engadina. Ma c'è chi li supera entrambi.
ST. MORITZ - Nel corso del 2026 nel Cantone Grigioni è stato registrato l'arrivo di due nuovi residenti con una notevole disponibilità finanziaria. Secondo i dati della rivista "Bilanz", si tratta dell'industriale indiano Lakshmi Mittal e del tedesco Oliver Samwer. Entrambi hanno il loro domicilio principale a St. Moritz.
Già in passato il 76enne si recava regolarmente a St. Moritz, come riporta la rivista "Bilanz" nella sua classifica annuale delle 300 persone più ricche della Svizzera. Mittal ha trasferito la sua residenza principale dal Regno Unito all'Engadina. La famiglia Mittal opera nel settore siderurgico e minerario. Alla base del patrimonio vi è la partecipazione nel colosso siderurgico ArcelorMittal. Con un patrimonio compreso tra i 27 e i 28 miliardi di franchi, Mittal si trova al quinto posto della classifica delle persone più ricche residenti in Svizzera.
Oltre a Mittal, la classifica della rivista "Bilanz" segnala per St. Moritz un secondo nuovo arrivato con un grande potere finanziario. Si tratta di Oliver Samwer, con un patrimonio compreso tra 1 e 1,5 miliardi di franchi. L'uomo è, tra l'altro, cofondatore di Zalando.
St. Moritz, un polo attrattivo
La persona più ricca residente nei Grigioni è però Andrea Pignataro. Anche il 56enne ha registrato la propria residenza principale a St. Moritz. Vanta un patrimonio compreso tra i 33 e i 34 miliardi di franchi. Con un aumento del patrimonio pari a sei miliardi di franchi, secondo l'analisi, è tra le personalità che hanno registrato la maggiore crescita nel 2026. Pignataro è il fondatore dell'ION Investment Group, che sviluppa software per il settore finanziario.
Solo altre due famiglie hanno registrato una crescita del proprio patrimonio ancora maggiore rispetto all'ultima pubblicazione della rivista. Tra queste la famiglia Blocher, che ha guadagnato nove miliardi e ora vanta un patrimonio compreso tra i 23 e i 24 miliardi di franchi. I guadagni di borsa della ditta Ems-Chemie con sede a Domat/Ems sono la ragione principale di questo notevole aumento di patrimonio.