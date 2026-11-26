Oltre a Mittal, la classifica della rivista "Bilanz" segnala per St. Moritz un secondo nuovo arrivato con un grande potere finanziario. Si tratta di Oliver Samwer, con un patrimonio compreso tra 1 e 1,5 miliardi di franchi. L'uomo è, tra l'altro, cofondatore di Zalando.

St. Moritz, un polo attrattivo

La persona più ricca residente nei Grigioni è però Andrea Pignataro. Anche il 56enne ha registrato la propria residenza principale a St. Moritz. Vanta un patrimonio compreso tra i 33 e i 34 miliardi di franchi. Con un aumento del patrimonio pari a sei miliardi di franchi, secondo l'analisi, è tra le personalità che hanno registrato la maggiore crescita nel 2026. Pignataro è il fondatore dell'ION Investment Group, che sviluppa software per il settore finanziario.