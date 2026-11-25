Teoricamente starebbero lavorando, ma in pratica si fanno i fatti loro
È la norma per quattro dipendenti su cinque, secondo uno studio, che “rubano” al datore anche il 20% del tempo di lavoro in altre cose. Da chi fa trading, a chi si allena fino a chi... studia per un master.
BERNA - Una corsa o una partita a golf, trading in borsa, persino studiare per un master: tutto in orario di lavoro, e pagato dal datore.
«Lavoro al 100%, di solito circa tre ore al giorno», racconta uno dei sette "truffatori dell'orario" intervistati dal grigionese Vinzenz Greiner per il libro "Feierabend zum Frühstück". In media fingono di lavorare per il 20% del tempo.
«Lavorare onestamente oggi è perlopiù l'eccezione», afferma l'esperto di comunicazione, che vive in Engadina, alla Berner Zeitung. La tipologia di attività non lavorative svolte è estremamente varia.
A corroborare la tesi di Greiner sono diversi fattori: secondo un sondaggio recente di YouGov per Galaxus, circa quattro lavoratori su cinque in Svizzera si dedicano di nascosto ad altro.
Su YouTube le interazioni sono particolarmente alte nelle mattine feriali, l'app Strava pubblicizza una funzione per nascondere al capo l'allenamento in orario d'ufficio e cresce il mercato dei "mouse jiggler", strumenti da installare sul computer che muovono il cursore per simulare attività e ingannare gli “spioni” del reparto IT.
Sensi di colpa? Pochi. C'è chi si giustifica e chi si sente nel giusto, come un accademico che dedica metà del tempo a borsa e famiglia perché ritiene il proprio lavoro in gran parte inutile. All'origine c'è spesso frustrazione: un declassamento, la sensazione di essere sottoutilizzati. Come una giovane giornalista che, vistesi respinte le richieste di più lavoro, si è iscritta a un master... in orario d'ufficio.
Per Greiner la frode – che resta un reato, sottolinea – è spesso il sintomo di una cultura che premia la presenza anziché i risultati. «Chi lavora velocemente, in un sistema basato sul tempo, viene di fatto punito»: o "imbroglia" nel tempo che avanza, o si carica di altro lavoro, rischiando di ammalarsi. In ufficio va in scena il "teatro della produttività": si resta seduti finché c'è il capo, sbrigando faccende private.
Le aziende, banche in testa, rispondono con software di sorveglianza. Un errore, secondo l'autore: «Non si chiedono come organizzare il lavoro in modo diverso».
A complicare il quadro c'è l'intelligenza artificiale, che rende il tempo sempre meno utile come misura della prestazione: alcuni consulenti e avvocati fatturano già a forfait anziché a ore.
La soluzione dell'esperto? Parlare apertamente di ritmi e carichi individuali e combattere il cinismo, alimentato da promesse non mantenute, compiti senza senso e rigidi obblighi di presenza.