Sensi di colpa? Pochi. C'è chi si giustifica e chi si sente nel giusto, come un accademico che dedica metà del tempo a borsa e famiglia perché ritiene il proprio lavoro in gran parte inutile. All'origine c'è spesso frustrazione: un declassamento, la sensazione di essere sottoutilizzati. Come una giovane giornalista che, vistesi respinte le richieste di più lavoro, si è iscritta a un master... in orario d'ufficio.