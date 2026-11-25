La decisione fa seguito alla richiesta della Commissione di riconsiderare la scelta iniziale, che prevedeva la nomina di Thomas Müller (UDC) alla presidenza. Il TF ha quindi avviato una nuova procedura, che ha portato alla candidatura dell'attuale vicepresidente Parrino e di Hartmann per la vicepresidenza.

La Commissione giudiziaria ha constatato che la procedura si è svolta in piena trasparenza e che la continuità alla guida dell'istituzione è garantita, prosegue la nota. Ha quindi trasmesso la proposta ai gruppi parlamentari per un parere e prenderà la decisione finale all'inizio di dicembre. L'elezione da parte dell'Assemblea federale è prevista l'8 dicembre.