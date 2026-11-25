Un ticinese verso la presidenza del Tribunale federale
Francesco Parrino (PS) candidato alla presidenza e Stephan Hartmann (Verdi) alla vicepresidenza del Tribunale federale per il biennio 2027-2028.
BERNA - La Commissione giudiziaria del Parlamento raccomanda all'Assemblea federale di eleggere il giudice ticinese Francesco Parrino (PS) alla presidenza del Tribunale federale (TF) e Stephan Hartmann (Verdi) alla vicepresidenza per il periodo 2027-2028.
La Commissione ha aderito alla proposta della Corte plenaria, formulata al termine di una nuova procedura di selezione, si legge in una nota diramata questa sera dai Servizi del Parlamento.
La decisione fa seguito alla richiesta della Commissione di riconsiderare la scelta iniziale, che prevedeva la nomina di Thomas Müller (UDC) alla presidenza. Il TF ha quindi avviato una nuova procedura, che ha portato alla candidatura dell'attuale vicepresidente Parrino e di Hartmann per la vicepresidenza.
La Commissione giudiziaria ha constatato che la procedura si è svolta in piena trasparenza e che la continuità alla guida dell'istituzione è garantita, prosegue la nota. Ha quindi trasmesso la proposta ai gruppi parlamentari per un parere e prenderà la decisione finale all'inizio di dicembre. L'elezione da parte dell'Assemblea federale è prevista l'8 dicembre.
Denuncia dopo indiscrezioni
L'organo parlamentare ha inoltre fatto sapere di aver nuovamente sporto denuncia penale contro ignoti per violazione del segreto d'ufficio, in relazione alle indiscrezioni sulle deliberazioni della Commissione dell'11 novembre pubblicate dalla Weltwoche nelle sue edizioni del 13 e del 19 novembre scorso. La Commissione deplora le ripetute fughe di notizie, ritenute dannose per il regolare svolgimento dei suoi lavori.
La rielezione dei giudici federali e l'elezione del presidente e del vicepresidente hanno suscitato quest'anno diverse polemiche a causa della relazione, ormai conclusa, tra i giudici federali Yves Donzallaz (senza partito, ex UDC) e Beatrice van de Graaf (UDC). Il giudice Donzallaz ha infine deciso di ritirare la propria candidatura per un nuovo mandato.