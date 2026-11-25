Le nuove disposizioni interesseranno tra le 30 e le 60 grandi imprese svizzere, che dovranno individuare sistematicamente i rischi e adottare le relative contromisure. Per evitare ripercussioni indirette sulle piccole e medie imprese (PMI), sono stati precisati gli obblighi dei grandi gruppi nel sostenere i partner commerciali più piccoli. Sono state inoltre ridotte le possibili sanzioni in caso di violazione.

L'obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile riguarderà invece circa 110 grandi aziende, quasi la metà rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare. Il documento dovrà affrontare le tematiche ambientali, sociali e del lavoro, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione. Non sarà tuttavia più necessaria l'approvazione dell'assemblea generale: sarà sufficiente la verifica da parte di una società di revisione esterna.