Imprese responsabili, Berna alleggerisce gli obblighi nel controprogetto
Il Consiglio federale ha licenziato il testo: meno oneri per le aziende e obblighi di diligenza mirati per 30-60 grandi imprese.
BERNA - Coniugare la tutela dei diritti umani e dell'ambiente con la competitività delle aziende svizzere, in patria e all'estero. È questo l'obiettivo del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili», licenziato oggi dal Consiglio federale. Rispetto alla versione sottoposta a consultazione, il testo prevede un ulteriore alleggerimento degli oneri per le imprese.
Ispirata alle normative dell'Unione europea, la nuova legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese (LGSI) introduce obblighi di diligenza mirati, così da limitare l'impatto sulle attività economiche. L'attenzione sarà rivolta esclusivamente ai settori in cui i rischi per l'ambiente e i diritti umani sono più elevati e probabili.
Le nuove disposizioni interesseranno tra le 30 e le 60 grandi imprese svizzere, che dovranno individuare sistematicamente i rischi e adottare le relative contromisure. Per evitare ripercussioni indirette sulle piccole e medie imprese (PMI), sono stati precisati gli obblighi dei grandi gruppi nel sostenere i partner commerciali più piccoli. Sono state inoltre ridotte le possibili sanzioni in caso di violazione.
L'obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile riguarderà invece circa 110 grandi aziende, quasi la metà rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare. Il documento dovrà affrontare le tematiche ambientali, sociali e del lavoro, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione. Non sarà tuttavia più necessaria l'approvazione dell'assemblea generale: sarà sufficiente la verifica da parte di una società di revisione esterna.
Il controllo del rispetto degli obblighi sarà affidato all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), che vigilerà secondo un approccio basato sui rischi e garantirà un'applicazione uniforme delle sanzioni.