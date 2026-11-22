I fermi e gli arresti

A margine della manifestazione sono stati effettuati diversi interventi da parte degli agenti in borghese. Secondo il bilancio della Polizia comunale, 29 persone sono state fermate temporaneamente e quattro arrestate per impedimento di atti dell'autorità. Queste ultime saranno deferite al Ministero pubblico. Il bilancio complessivo parla inoltre di circa 60 ordini di allontanamento.

Il fotogiornalista: «Una provocazione»

A suscitare discussioni sono soprattutto i metodi adottati. «Gli agenti in borghese alle manifestazioni politiche non sono una novità. Ma il fatto che la polizia mandi nel cuore di una manifestazione uomini incappucciati e dall'aspetto così marziale solleva interrogativi», scrive su Instagram il fotogiornalista Raimond Lüppken. A suo avviso, la loro presenza può essere interpretata soltanto come una «provocazione mirata».