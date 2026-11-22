Incappucciati e armati di manganello: così la polizia si è infiltrata nel corteo
Durante lo sciopero dei giovani a Zurigo, diversi agenti in borghese si sono mescolati ai manifestanti con il volto coperto. Il loro intervento ha suscitato critiche.
Durante lo sciopero dei giovani a Zurigo, diversi agenti in borghese si sono mescolati ai manifestanti con il volto coperto. Il loro intervento ha suscitato critiche.
ZURIGO - Agenti in borghese, con il volto coperto e alcuni armati di manganello, si sono mescolati ai manifestanti durante lo sciopero dei giovani di venerdì sera a Zurigo. Una presenza che ha suscitato polemiche. Il fotogiornalista Raimond Lüppken parla di una «provocazione mirata», mentre la piattaforma di sinistra Confront accusa la Città di aver «giocato con il fuoco».
Sembravano appartenenti al "blocco nero"
Giacca nera, jeans e berretto calato sul volto: alcuni poliziotti si confondevano tra i partecipanti al corteo, assumendo un aspetto simile a quello degli appartenenti al Blocco nero. Alcuni indossavano occhiali protettivi e almeno uno portava un manganello.
I fermi e gli arresti
A margine della manifestazione sono stati effettuati diversi interventi da parte degli agenti in borghese. Secondo il bilancio della Polizia comunale, 29 persone sono state fermate temporaneamente e quattro arrestate per impedimento di atti dell'autorità. Queste ultime saranno deferite al Ministero pubblico. Il bilancio complessivo parla inoltre di circa 60 ordini di allontanamento.
Il fotogiornalista: «Una provocazione»
A suscitare discussioni sono soprattutto i metodi adottati. «Gli agenti in borghese alle manifestazioni politiche non sono una novità. Ma il fatto che la polizia mandi nel cuore di una manifestazione uomini incappucciati e dall'aspetto così marziale solleva interrogativi», scrive su Instagram il fotogiornalista Raimond Lüppken. A suo avviso, la loro presenza può essere interpretata soltanto come una «provocazione mirata».
Gli scontri con la polizia
Anche alcuni partecipanti di estrema sinistra hanno reagito duramente. In Stockerstrasse la situazione è degenerata, con insulti e aggressioni fisiche contro gli agenti. La polizia in uniforme, intervenuta in rinforzo, ha risposto con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Dura la presa di posizione di Confront: «La Città di Zurigo e i suoi cani da combattimento della polizia oggi hanno giocato con il fuoco», si legge in un post.
La risposta della polizia
La Polizia comunale di Zurigo impiega da tempo agenti in borghese, in particolare in occasione di manifestazioni potenzialmente violente. Lo precisa la portavoce Judith Hödl, interpellata sul tema. «Durante le manifestazioni, tuttavia, questi agenti non partecipano mai attivamente né incitano a compiere determinate azioni. Respingiamo categoricamente questa accusa».
«Dobbiamo garantire la sicurezza»
La polizia ha il compito di garantire la sicurezza pubblica, spiega Hödl. Anche venerdì, del resto, non sono mancati gli appelli alla violenza. «Che cosa possano comportare lo si è visto durante le ultime manifestazioni di Halloween e anche all'Hardplatz». Che venerdì esistesse un potenziale di violenza lo dimostra, secondo la portavoce, il tentativo di alcuni manifestanti di forzare un cordone di polizia nei pressi della stazione di Selnau.
L'obiettivo: arresti mirati
Il compito degli agenti in borghese è effettuare i cosiddetti «arresti mirati», precisa Hödl. «Si tratta di fermare persone potenzialmente violente che mettono a rischio la sicurezza pubblica». Nello svolgimento di queste attività, gli agenti si attengono alle disposizioni di legge vigenti.