Katharina Prelicz-Huber lascia la politica federale: non si ricandiderà nel 2027
La consigliera nazionale dei Verdi ha annunciato il suo ritiro al termine della legislatura. «Una decisione estremamente difficile».
ZURIGO - La consigliera nazionale Katharina Prelicz-Huber (Verdi/ZH) non si ricandiderà alle elezioni federali del 2027. La 67enne zurighese ha annunciato il suo ritiro dalla politica federale in dichiarazioni pubblicate oggi dal SonntagsBlick.
«Nell'autunno 2027 non mi candiderò più alle elezioni», ha dichiarato la deputata ecologista. Una scelta che, come ha spiegato al domenicale, aveva già maturato all'inizio dell'attuale legislatura, ma che ha deciso di rendere pubblica soltanto ora.
Lasciare Palazzo federale non sarà facile. Prelicz-Huber ammette infatti che l'addio alla politica federale le risulta «estremamente difficile». «La carica in Consiglio nazionale apre molte porte», ha sottolineato, spiegando quanto sia complicato rinunciare al proprio mandato.
La deputata guarda comunque con entusiasmo alla vita dopo la politica. Il ritiro le permetterà di dedicare più tempo alle sue passioni, tra cui il canto, il ballo e il giardinaggio. E c'è anche un piccolo vantaggio quotidiano che già pregusta: non doversi più alzare presto la mattina.
Prelicz-Huber si aggiunge così alla lista degli esponenti politici che hanno annunciato l'intenzione di lasciare Palazzo federale al termine della legislatura. Tra questi figurano Maya Graf (Verdi/BL), Hannes Germann (UDC/SH) e Regine Sauter (PLR/ZH).