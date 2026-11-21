Barca a vela si capovolge sul lago di Zurigo: salvati due adolescenti
I ragazzi, di 14 e 17 anni, sono stati recuperati dalla polizia lacuale a 380 metri dalla riva. Entrambi in ipotermia, sono stati portati in ospedale.
ZURIGO - Momenti di paura ieri sera sul lago di Zurigo, dove due adolescenti di 14 e 17 anni sono finiti in acqua dopo che la loro barca a vela si è capovolta. I due giovani sono stati tratti in salvo dagli agenti della polizia cantonale zurighese.
L'allarme, come riferito oggi dalle autorità, è scattato attorno alle 17.15. La centrale operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un'imbarcazione capovolta nella zona di Au, nel comune di Wädenswil. I due ragazzi si trovavano in acqua a circa 380 metri dalla riva.
Entrambi indossavano un giubbotto di salvataggio e, per attirare l'attenzione dei soccorritori, hanno utilizzato un fischietto e una luce lampeggiante. Gli agenti della polizia lacuale, intervenuti immediatamente, sono riusciti a individuarli e a recuperarli a bordo del natante di servizio.
I due minorenni non hanno riportato ferite, ma presentavano sintomi di ipotermia. Dopo essere stati accompagnati alla base della polizia lacuale, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.
La barca a vela, nel frattempo affondata, non è ancora stata localizzata.