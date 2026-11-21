Entrambi indossavano un giubbotto di salvataggio e, per attirare l'attenzione dei soccorritori, hanno utilizzato un fischietto e una luce lampeggiante. Gli agenti della polizia lacuale, intervenuti immediatamente, sono riusciti a individuarli e a recuperarli a bordo del natante di servizio.

I due minorenni non hanno riportato ferite, ma presentavano sintomi di ipotermia. Dopo essere stati accompagnati alla base della polizia lacuale, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.