Disperso da giovedì, 66enne ritrovato morto in montagna
Tragico epilogo delle ricerche nel Canton Obvaldo. L'uomo è stato individuato da un cane da ricerca nella zona di Widderfeld.
ALPNACH - Si sono concluse tragicamente le ricerche di un uomo di 66 anni, disperso da giovedì scorso nel Canton Obvaldo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri, venerdì, in una zona montagnosa nel territorio comunale di Alpnach.
Come comunicato oggi dalla polizia, la segnalazione della scomparsa aveva fatto scattare un'importante operazione di ricerca, con l'impiego di elicotteri della Rega e dell'esercito, oltre a unità cinofile.
Le operazioni di soccorso sono state tuttavia ostacolate dalle condizioni meteorologiche avverse, dalla presenza di neve fresca e dalle caratteristiche particolarmente impervie del terreno.
La svolta è arrivata ieri attorno a mezzogiorno, quando un cane da ricerca ha individuato il disperso nella zona denominata Widderfeld. Per il 66enne, però, non c'era più nulla da fare: l'uomo è stato recuperato ormai privo di vita.