Le operazioni di soccorso sono state tuttavia ostacolate dalle condizioni meteorologiche avverse, dalla presenza di neve fresca e dalle caratteristiche particolarmente impervie del terreno.

La svolta è arrivata ieri attorno a mezzogiorno, quando un cane da ricerca ha individuato il disperso nella zona denominata Widderfeld. Per il 66enne, però, non c'era più nulla da fare: l'uomo è stato recuperato ormai privo di vita.