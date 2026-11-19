Autobus in fiamme alla fermata: «Era nuovo di zecca»
Intervento dei pompieri a Champ prima delle 6 di questa mattina, del mezzo pubblico resta solo una carcassa carbonizzata
CHAM - Un bus della società di trasporti Zugerland è andato a fuoco giovedì mattina presto a Hagendorn, frazione del comune zughese di Cham. Del veicolo resta soltanto una carcassa carbonizzata, ma secondo le prime informazioni nessuno è rimasto ferito.
Le immagini riprese da un lettore di 20 Minuten, che abita proprio accanto alla fermata Lorzenmatt, mostrano l'incendio divampare nella parte posteriore del mezzo. Nei filmati si vede poi come le fiamme si siano progressivamente estese, fino ad avvolgere completamente il bus. Secondo un testimone si trattava della corsa B 643, che sarebbe dovuta partire alle 5.56.
I pompieri sono riusciti a domare il rogo, ma del veicolo non è rimasto altro che la scocca annerita. Sempre secondo il testimone, il bus articolato era nuovo di zecca. La polizia zughese ha indicato che non si registrano feriti: il conducente è riuscito ad allontanarsi e a bordo non c'erano passeggeri.
La Dorfstrasse, la strada del villaggio, è al momento chiusa al traffico e sono state predisposte deviazioni. Secondo la polizia, sul posto sono in corso accertamenti; soltanto al termine dei rilievi il relitto del bus potrà essere rimosso.
Considerevoli anche le ripercussioni sul trasporto pubblico locale. Stando agli orari online delle FFS, diverse linee di bus sono soppresse e la durata delle perturbazioni resta indeterminata, mentre il portale informativo delle FFS segnala un intervento d'emergenza. Sul proprio sito, la società di trasporti Zugerland indica che la linea 643 è sospesa a tempo indeterminato.