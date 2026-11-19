I pompieri sono riusciti a domare il rogo, ma del veicolo non è rimasto altro che la scocca annerita. Sempre secondo il testimone, il bus articolato era nuovo di zecca. La polizia zughese ha indicato che non si registrano feriti: il conducente è riuscito ad allontanarsi e a bordo non c'erano passeggeri.

La Dorfstrasse, la strada del villaggio, è al momento chiusa al traffico e sono state predisposte deviazioni. Secondo la polizia, sul posto sono in corso accertamenti; soltanto al termine dei rilievi il relitto del bus potrà essere rimosso.