Mamme in difficoltà secondo gli studi

Ma è davvero l'uomo la parte più debole della coppia in caso di rottura? In Ticino circa una persona su sei vive in condizioni di povertà. Il doppio rispetto alla media nazionale. E, stando a una ricerca condotta oltre Gottardo, sono sempre più numerose le famiglie monoparentali che ricorrono all'assistenza.

«Gli studi – osserva Pietro Vanetti, presidente dell'associazione genitori nell'accudimento (AGNA) – documentano le difficoltà economiche che colpiscono molte madri che vivono con i figli. Ma non consentono di concludere che i padri non affidatari siano economicamente al sicuro. Ci sono famiglie che fanno fatica economicamente già quando sono unite. Figuriamoci quando si sgretolano. A quel punto emergono le lacune del sistema assistenziale. Non dobbiamo contrapporre la povertà delle madri a quella dei padri. Nessuna delle due parti però deve restare invisibile».