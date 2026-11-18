Separazione in vista: quante rogne quando hai figli
Dietro le quinte di un grande tabù: se qualcosa va storto tra genitori chi viene più penalizzato? Radiografia di una situazione da cui escono tutti sconfitti.
LUGANO - «Diventare padri oggi rappresenta un rischio enorme per il maschio». Ad affermarlo è Gianfranco Scardamaglia, coordinatore del Movimento Papageno. Lo sfondo è quello di un Ticino in cui il tasso di natalità ha toccato i minimi storici: solo 2'285 "nuovi arrivati" nel 2025.
Allo stesso tempo un matrimonio su due in media va a gambe all'aria. «Se la coppia salta – sostiene Scardamaglia – l'uomo si trova spesso a dovere pagare una barca di soldi e a vivere momenti angoscianti dal profilo affettivo e umano, perdendo la relazione coi figli».
Mamme in difficoltà secondo gli studi
Ma è davvero l'uomo la parte più debole della coppia in caso di rottura? In Ticino circa una persona su sei vive in condizioni di povertà. Il doppio rispetto alla media nazionale. E, stando a una ricerca condotta oltre Gottardo, sono sempre più numerose le famiglie monoparentali che ricorrono all'assistenza.
«Gli studi – osserva Pietro Vanetti, presidente dell'associazione genitori nell'accudimento (AGNA) – documentano le difficoltà economiche che colpiscono molte madri che vivono con i figli. Ma non consentono di concludere che i padri non affidatari siano economicamente al sicuro. Ci sono famiglie che fanno fatica economicamente già quando sono unite. Figuriamoci quando si sgretolano. A quel punto emergono le lacune del sistema assistenziale. Non dobbiamo contrapporre la povertà delle madri a quella dei padri. Nessuna delle due parti però deve restare invisibile».
Mancate entrate da compensare
Chi si occupa dei figli dopo una separazione? Attualmente la prassi suggerisce che sia prevalentemente la madre a farlo. Per Scardamaglia i vincoli economici imposti dalle norme attuali non possono più essere giudicati sostenibili.
«Se la donna – illustra Scardamaglia – deve occuparsi della crescita del figlio in prima persona, all'uomo tocca colmare quanto la donna non può guadagnare in quel periodo della sua vita. Si calcola che se il figlio ha dai quattro anni in su, la mamma può lavorare fino al 50%. Se ha dai 12 anni in su, fino all'80%. E se ha dai 16 anni in su, fino al 100%. Troppe donne a mio avviso prendono alla lettera queste regole e ne approfittano».
Vivere con 2'500 franchi al mese
Scardamaglia propone alcuni esempi concreti:
«Vedo impiegati di banca che guadagnano 7'000 franchi costretti a vivere con soli 2'500 franchi mensili. Tutto il resto finisce all'ex compagna e al figlio. Non è normale. Così si creano situazioni di forte depressione e ansia».
Vanetti si contrappone. E in un certo senso tenta di riequilibrare quanto dice Scardamaglia.
«Le difficoltà economiche dopo una separazione – fa notare – non dipendono solo dal calcolo degli alimenti: la separazione comprende spesso due abitazioni e la duplicazione di numerose spese che prima erano condivise. Occorre quindi considerare l’insieme dei redditi, degli obblighi di mantenimento, dei costi abitativi e delle spese sostenute direttamente per i figli. Senza presumere che ogni caso sia uguale all’altro».
Implicazioni affettive
Ci sono poi le implicazioni affettive a complicare tutto.
La scorsa primavera l’allora consigliere nazionale dell'UDC Piero Marchesi, oggi Consigliere di Stato, ha depositato a Berna una mozione che chiede di introdurre la custodia alternata su semplice richiesta di uno solo dei genitori.
Secondo Scardamaglia una soluzione del genere rappresenterebbe un passo in avanti. «Gli uomini si sentirebbero più compresi. I coniugi già al momento del matrimonio dovrebbero essere informati sul fatto che in caso di separazione avrebbero comunque dei doveri ben precisi. Ad esempio abitare entrambi nella zona in cui il figlio andrà a scuola. Oppure occuparsi entrambi, più o meno con la stessa percentuale, della crescita del figlio anche in termini di tempo trascorso insieme. Adesso la bilancia pende tutta verso la madre».
Visioni opposte
Vanetti la pensa diversamente:
«Trovo che un'altra mozione, quella del parlamentare Sidney Kamerzin (il Centro), sia più equilibrata. Non introduce una custodia alternata automatica: il criterio decisivo resta il bene concreto del minore, da valutare caso per caso».
Scardamaglia insiste: «La soluzione avanzata da Kamerzin di fatto non porterebbe a cambiamenti concreti. Perché se un padre vorrà prendersi cura del figlio dovrà "dimostrare che è bravo". A quel punto basterebbe una parola negativa della moglie per rimettere tutto in discussione».
Stando a Scardamaglia, il giudice dovrebbe eventualmente intervenire solo in un secondo tempo (dopo la concessione della custodia alternata dunque) e solo in caso di problemi realmente oggettivi e dimostrati.
Pressioni sui figli
«In ogni caso – afferma Vanetti – è chiaro che bisogna fare qualcosa. In alcune situazioni i figli sono coinvolti nel conflitto tra i genitori e subiscono pressioni psicologiche che compromettono il rapporto con uno di loro. Questi comportamenti possono essere volontari oppure inconsapevoli e si verificano spesso da parte del genitore con cui i figli prevalentemente vivono».
«L'attuale prassi – tuona Scardamaglia – permette al genitore affidatario, solitamente la madre, di istigare e mantenere il conflitto per puri interessi economici e per impedire la custodia all'altro genitore. Lo diciamo da decenni: è ora di cambiare».
Ma c'è anche chi si separa bene
Allo stesso tempo Vanetti cerca di vedere anche i lati positivi: «Circa la metà dei genitori che si separa – precisa – riesce a farlo in modo civile, rispettoso dei figli. È il resto a preoccupare. Serve un accompagnamento migliore per quei genitori che finiscono per farsi la guerra, coi figli a recitare involontariamente la parte degli ostaggi».