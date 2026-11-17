L'inglese degli svizzeri migliora, ma il Ticino resta fanalino di coda
Le criticità, piuttosto che nella comprensione, sono nella produzione orale
LUGANO - La Svizzera guadagna tre posizioni nella classifica internazionale dell'inglese e sale al 27esimo posto, in controtendenza rispetto a un quadro globale in calo. Lo rileva l'EF English Proficiency Index (EF EPI) 2026, che segnala però un punto debole marcato: leggere e capire l'inglese riesce alla popolazione molto più facilmente che parlarlo. Nell'indice il risultato nella comprensione della lettura supera di ben 70 punti quello nella produzione orale. Non è una particolarità elvetica: in più della metà dei 117 Paesi e regioni analizzati il parlato è la competenza meno sviluppata.
Il divario ha conseguenze concrete, a partire dal mondo del lavoro: chi sa leggere un contratto non è automaticamente in grado di negoziarne le condizioni. «Il sapere dispiega il suo effetto solo quando possiamo condividerlo. Chi si esprime con sicurezza in inglese può condividere idee, prendere posizione e sviluppare insieme ad altri qualcosa di nuovo», afferma Laurent Morel, direttore generale di EF Svizzera. Secondo lo studio, con l'avvento dell'intelligenza artificiale la lingua pesa ancora di più: molti degli strumenti più avanzati nascono e vengono pubblicati prima di tutto in inglese.
Gli over 40 recuperano terreno
L'indice fotografa anche la voglia di imparare l'inglese nella seconda metà della vita: nel 2026 la fascia dai 40 anni in su ha recuperato molto terreno. «Imparare una lingua non è una questione di età. Ciò che conta è il desiderio di scoprire qualcosa di nuovo e di entrare in contatto con altre persone», osserva Morel. «La sicurezza nel parlare nasce parlando. Chi vede che anche gli altri cercano le parole e commettono errori si sente più incoraggiato a prendere la parola».
Zurigo in testa, Ticino in coda
L'EF EPI si basa sui risultati di partecipanti adulti all'EF Skills Evaluation Technology (EF SET), un test usato in tutto il mondo da scuole, aziende e governi. In due terzi dei Paesi analizzati le conoscenze di inglese sono calate per la quinta volta consecutiva, mentre la Svizzera, che un anno fa era 30esima, risale al 27esimo posto. Nel confronto con i vicini si colloca a metà classifica: dietro all'Austria (seconda) e alla Germania (quarta), davanti all'Italia (31esima) e alla Francia (36esima).
Marcate restano invece le differenze interne: la Svizzera tedesca, con conoscenze buone, precede la Svizzera francese e quella italiana, entrambe di livello medio. In testa alla graduatoria c'è la città di Zurigo con 620 punti, in fondo la Svizzera italiana con 527.