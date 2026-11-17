Gli over 40 recuperano terreno

L'indice fotografa anche la voglia di imparare l'inglese nella seconda metà della vita: nel 2026 la fascia dai 40 anni in su ha recuperato molto terreno. «Imparare una lingua non è una questione di età. Ciò che conta è il desiderio di scoprire qualcosa di nuovo e di entrare in contatto con altre persone», osserva Morel. «La sicurezza nel parlare nasce parlando. Chi vede che anche gli altri cercano le parole e commettono errori si sente più incoraggiato a prendere la parola».

Zurigo in testa, Ticino in coda

L'EF EPI si basa sui risultati di partecipanti adulti all'EF Skills Evaluation Technology (EF SET), un test usato in tutto il mondo da scuole, aziende e governi. In due terzi dei Paesi analizzati le conoscenze di inglese sono calate per la quinta volta consecutiva, mentre la Svizzera, che un anno fa era 30esima, risale al 27esimo posto. Nel confronto con i vicini si colloca a metà classifica: dietro all'Austria (seconda) e alla Germania (quarta), davanti all'Italia (31esima) e alla Francia (36esima).