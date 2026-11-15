Ma come sarà il prossimo inverno?
Le previsioni non sembrano dare troppe speranze a chi sperava in una stagione invernale fredda. Ma questo non esclude la possibilità di settimane più rigide
Le previsioni non sembrano dare troppe speranze a chi sperava in una stagione invernale fredda. Ma questo non esclude la possibilità di settimane più rigide
LOCARNO - La prossima settimana, lo abbiamo già scritto, l'intero paese sarà toccato da una nuova parentesi di generale instabilità. A essere toccate in modo particolare saranno le regioni a nord delle Alpi mentre il versante sudalpino resterà parzialmente protetto dalla catena montuosa. E se in quota il paesaggio inizierà a farsi gradualmente più invernale allora è anche il momento di alzare lo sguardo verso l'orizzonte e porsi la consueta domanda: ma che inverno ci aspetta?
Per rispondere, ci affidiamo a uno dei blog più recenti pubblicati da MeteoSvizzera, in cui viene posta la medesima domanda. E, modelli alla mano, le previsioni non faranno la felicità di chi sperava in una stagione invernale da cartolina.
Dalle «previsioni probabilistiche riguardanti le temperature previste per il periodo compreso tra dicembre 2026 e febbraio 2027, che corrisponde all’inverno meteorologico. Sembra delinearsi uno scenario mite piuttosto marcato». Tradotto in cifre, la probabilità che l'inverno sia mite si aggira attorno al 90%.
Per quanto lo scenario probabilistico si presenti piuttosto delineato, non si tratta ancora di una sentenza. Anche MeteoSvizzera conferma infatti che «sebbene i potenti sistemi di calcolo e le simulazioni eseguite abbiano compiuto notevoli progressi negli ultimi anni, la qualità delle previsioni a lungo termine per l’Europa centrale e per la Svizzera rimane limitata».
Non solo. Una stagione invernale mite non significa necessariamente che nel corso di quei mesi non possano verificarsi parentesi più rigide. «È del tutto possibile che si verifichino 2-3 settimane di freddo nelle 13 settimane che compongono l'intera stagione invernale», si legge. In altre parole, la risposta esatta la conosceremo, come sempre, solo fra qualche settimana.