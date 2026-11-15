Ma come sarà il prossimo inverno?

LOCARNO - La prossima settimana, lo abbiamo già scritto, l'intero paese sarà toccato da una nuova parentesi di generale instabilità. A essere toccate in modo particolare saranno le regioni a nord delle Alpi mentre il versante sudalpino resterà parzialmente protetto dalla catena montuosa. E se in quota il paesaggio inizierà a farsi gradualmente più invernale allora è anche il momento di alzare lo sguardo verso l'orizzonte e porsi la consueta domanda: ma che inverno ci aspetta?