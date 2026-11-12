«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
La comunità del paesino argoviese di Leibstadt scioccata dalla tragica morte di un 16enne, impiegato da un'azienda locale di lavorazione del legno, in un incidente sul lavoro.
AARAU - Un apprendista sedicenne è morto questo mercoledì in un incidente sul lavoro a Leibstadt, nel canton Argovia. A confermarlo a 20 Minuten sono stati la polizia cantonale argoviese e il gruppo Kuratle, per il quale il giovane lavorava.
J*., di origini cingalesi, viveva in Svizzera da sei anni e si era integrato bene, imparando rapidamente la lingua. Lo raccontano alcuni amici a 20 Minuten: «Inizialmente parlava solo inglese, ma in poco tempo ha appreso anche il tedesco».
Il ragazzo era «una persona davvero adorabile e tranquilla», allegro e sempre gentile con gli altri. Non vedeva l'ora di iniziare la sua formazione come specialista della logistica. «Gli piaceva un sacco guidare i carrelli elevatori», racconta un conoscente.
Ed è stato proprio un incidente con un muletto a costargli la vita. La dinamica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo alcuni testimoni oculari, il carrello si sarebbe ribaltato dopo che le forche erano rimaste incastrate in una rampa di carico. Il sedicenne avrebbe tentato invano di mettersi in salvo.
«Aveva già messo da parte dei soldi per comprare un regalo di compleanno a sua madre e sua sorella che nei prossimi giorni compiranno gli anni», racconta un amico del ragazzo, «un dono che non riceveranno mai».
Per ricordare il giovane è stata organizzata una veglia al campetto di calcio della squadra comunale, nella quale aveva giocato anche il sedicenne.
*vero nome noto alla redazione
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