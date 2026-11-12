«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Il ragazzo era «una persona davvero adorabile e tranquilla», allegro e sempre gentile con gli altri. Non vedeva l'ora di iniziare la sua formazione come specialista della logistica. «Gli piaceva un sacco guidare i carrelli elevatori», racconta un conoscente.

Ed è stato proprio un incidente con un muletto a costargli la vita. La dinamica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo alcuni testimoni oculari, il carrello si sarebbe ribaltato dopo che le forche erano rimaste incastrate in una rampa di carico. Il sedicenne avrebbe tentato invano di mettersi in salvo.