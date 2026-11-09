Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
Fermato dalla polizia austriaca, il 27enne ha tentato di giustificarsi... inutilmente.
WELS - La polizia austriaca ha fermato nella notte tra domenica e lunedì sull'A25 presso Wels-Nord un automobilista svizzero che stava correndo troppo. L'uomo viaggiava nell'Alta Austria a una velocità di 174 km/h invece degli 80 consentiti. La patente e l'auto sono state temporaneamente ritirate al giovane svizzero.
Ma non è tutto. È stata richiesta una cauzione nell'ordine di diverse migliaia di euro. Come "scusa" per l'elevata velocità, il 27enne ha dichiarato di viaggiare sempre a 200 km/h sulle autostrade tedesche, ha comunicato la polizia. Secondo la stampa locale, l’automobilista dal piede pesante ha inoltre affermato di non aver notato i segnali del limite di velocità.
La cauzione in denaro viene chiesta a una persona sotto accusa, soprattutto in caso di assenza di domicilio nello Stato interessato o in caso di pericolo di fuga. La cifra deve essere depositata provvisoriamente direttamente sul posto.