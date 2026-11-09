Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

WELS - La polizia austriaca ha fermato nella notte tra domenica e lunedì sull'A25 presso Wels-Nord un automobilista svizzero che stava correndo troppo. L'uomo viaggiava nell'Alta Austria a una velocità di 174 km/h invece degli 80 consentiti. La patente e l'auto sono state temporaneamente ritirate al giovane svizzero.