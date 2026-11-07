Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 12 feriti

Le autorità hanno inizialmente invitato le persone presenti nella zona a mettersi al sicuro.

L'autore avrebbe sparato a caso sui passanti

«Verso le 15.00 un uomo, che era arrivato in auto sulla Piazza del Mercato, ha iniziato a sparare dal veicolo su persone a caso», ha comunicato la polizia su X, confermando successivamente l'arresto del sospettato. Le circostanze e il movente della sparatoria restano da chiarire. Nei video diffusi sui social media si vede un elicottero di soccorso atterrare sulla piazza.