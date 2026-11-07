Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 12 feriti
Arrestato l'aggressore: è un 25enne, ha adoperato un fucile semiautomatico. Avrebbe agito da solo
Arrestato l'aggressore: è un 25enne, ha adoperato un fucile semiautomatico. Avrebbe agito da solo
CRACOVIA - Cinque persone sono morte e almeno una dozzina sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel centro di Cracovia, in Polonia. Secondo quanto comunicato dalla polizia del voivodato della Piccola Polonia sulla piattaforma X, un uomo ha aperto il fuoco da un'automobile nella centrale Piazza del Mercato. Tra i feriti figurano anche due agenti di polizia, come riferito da un portavoce dei vigili del fuoco all'agenzia di stampa PAP.
Il sospettato è un giovane di 25 anni, che avrebbe agito da solo. Secondo quanto riferisce la radio polacca Rmf Fm, citando il proprio reporter Kacper Wroblewski, l'attentatore, che indossava un abbigliamento di tipo militare, intorno alle 15 ha raggiunto la piazza principale della città, Rynek Glowny, a bordo di una Subaru nera senza targa, aprendo il fuoco indiscriminatamente sui passanti con un fucile semiautomatico AR-15.
Le autorità hanno inizialmente invitato le persone presenti nella zona a mettersi al sicuro.
L'autore avrebbe sparato a caso sui passanti
«Verso le 15.00 un uomo, che era arrivato in auto sulla Piazza del Mercato, ha iniziato a sparare dal veicolo su persone a caso», ha comunicato la polizia su X, confermando successivamente l'arresto del sospettato. Le circostanze e il movente della sparatoria restano da chiarire. Nei video diffusi sui social media si vede un elicottero di soccorso atterrare sulla piazza.
Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato di essere costantemente aggiornato sulla situazione dopo quella che ha definito una «tragica sparatoria». «La polizia sta indagando sui retroscena e su tutte le circostanze dell'accaduto», ha scritto il capo del governo sulla piattaforma X.
Cracovia, con oltre 800mila abitanti, è la seconda città più grande della Polonia e una delle principali destinazioni turistiche del Paese. La Piazza del Mercato, teatro della sparatoria, è tra i luoghi più frequentati della città, insieme al castello sulla collina di Wawel e alla cattedrale. Il centro storico della città universitaria è riconosciuto come patrimonio mondiale dell'Unesco.
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