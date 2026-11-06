«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»
Trump annuncia l'imminenza di un'intesa che potrebbe avere ripercussioni su scala europea.
WASHINGTON - «Siamo molto vicini ad un accordo tra Russia e Ucraina». Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale precisando che «sarà un grande accordo che coinvolgerà anche l'Europa». Il presidente ha anche detto di aver incontrato alla Casa Bianca l'inviato speciale di Vladimir Putin ma non la delegazione ucraina.
«Ci sarà un accordo, sarà un grande accordo e riguarderà molto più della sola Ucraina», ha sottolineato Trump. «Sarà un accordo davvero importante, che andrà oltre l'Ucraina, potrebbe coinvolgere l'intera Europa. Sarà un accordo grande e magnifico e ne saranno tutti entusiasti».
Quanto all'incontro alla Casa Bianca con l'inviato di Putin Kirill Dmitriev ha precisato «non posso dirvi cosa ci siamo detti».
Trump ha poi affermato di aver chiesto a Vladimir Putin di «smettere di attaccare civili ucraini». Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale il presidente americano ha aggiunto che «anche i russi perdono civili».