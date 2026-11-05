Naufragio al largo di Creta, una sessantina di migranti dispersi

Al momento, solo un uomo di 23 anni, originario del Bangladesh, è stato tratto in salvo sull'isolotto disabitato di Chrissi, situato a 15 km a sud della costa sud-orientale di Creta, hanno riferito le autorità portuali in un breve comunicato. Secondo quanto dichiarato dall'uomo, l'imbarcazione su cui viaggiava insieme ad altre 59 persone è naufragata, facendo finire tutti gli occupanti in mare.

Nell'area interessata sono state immediatamente avviate le operazioni di ricerca, che vedono impegnate due motovedette della guardia costiera greca, alcune navi che si trovavano nelle vicinanze, mezzi terrestri della guardia costiera e un velivolo di Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale.