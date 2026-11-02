Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Restano diversi interrogativi su quanto accaduto nell'appartamento. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato la lite né in quali circostanze sia stata utilizzata l'arma da taglio. Le indagini dovranno chiarire come si sono svolti i fatti e accertare eventuali responsabilità.

La Polizia cantonale riferisce che «la posizione dell'uomo è attualmente al vaglio degli inquirenti», senza precisare quale ruolo possa aver avuto nell'episodio.