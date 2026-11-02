Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato 31 ottobre, quando un alterco all'interno di un appartamento è degenerato.
L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato 31 ottobre, quando un alterco all'interno di un appartamento è degenerato.
BELLINZONA - Un uomo è rimasto ferito con un'arma da taglio durante una lite scoppiata in un appartamento a Bellinzona, nella tarda serata di sabato 31 ottobre. Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale, interpellata dalla nostra redazione, gli agenti sono intervenuti poco prima delle 23 in seguito a un alterco tra due uomini.
La vittima, che ha riportato ferite di una «certa gravità», è stata trasportata in ambulanza all'ospedale.
Restano diversi interrogativi su quanto accaduto nell'appartamento. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato la lite né in quali circostanze sia stata utilizzata l'arma da taglio. Le indagini dovranno chiarire come si sono svolti i fatti e accertare eventuali responsabilità.
La Polizia cantonale riferisce che «la posizione dell'uomo è attualmente al vaglio degli inquirenti», senza precisare quale ruolo possa aver avuto nell'episodio.
Le indagini proseguono nel «massimo riserbo».