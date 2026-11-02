Tassa sulla salute e ristorni, presto un tavolo di lavoro

Uno dei temi centrali del colloquio, come detto, ha riguardato i rapporti con l'Italia, in particolare la cosiddetta tassa sulla salute e il versamento dei ristorni delle imposte alla fonte dei lavoratori frontalieri. Il Consiglio di Stato ha voluto contestualizzare le proprie rivendicazioni sulla corretta applicazione del nuovo Accordo relativo all'imposizione dei frontalieri, sottolineando le importanti ripercussioni finanziarie che queste questioni comportano per il Cantone.

Perequazione finanziaria, il Ticino ribadisce le proprie richieste

L'altro grande dossier affrontato a Berna è quello della perequazione finanziaria. Il Governo ticinese ha ribadito le proprie aspettative in vista dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza relativa alla ponderazione dei redditi dei frontalieri nel calcolo del potenziale delle risorse. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per il Ticino, che chiede di tenere maggiormente conto delle proprie specificità nel sistema di ripartizione delle risorse finanziarie tra Confederazione e Cantoni.