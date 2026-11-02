«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

«Serve una visione complessiva»

I Verdi contestano infine la scelta di procedere attraverso una variante pianificatoria semplificata, senza una valutazione complessiva dello sviluppo turistico della montagna. Chiedono anche chiarimenti sul rapporto tra il piazzale e l'eventuale futura fermata intermedia della funicolare.

In totale sono 22 le domande rivolte al Municipio, comprese quelle sui costi per la Città, sui benefici economici attesi e sul coinvolgimento della popolazione. I firmatari chiedono inoltre perché il Consiglio comunale non sia stato chiamato a esprimersi sul progetto e se il Legislativo abbia mai effettivamente sostenuto la realizzazione del piazzale.