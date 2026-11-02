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BUSENO (GR)

La protezione dalle colate detritiche sarà aumentata

A Buseno il Governo ha approvato la costruzione di una nuova vasca da 250 metri cubi. L’intervento costerà 380mila franchi.
La protezione dalle colate detritiche sarà aumentata
Governo canton Grigioni
Fonte RED
elaborata da Redazione
La protezione dalle colate detritiche sarà aumentata
A Buseno il Governo ha approvato la costruzione di una nuova vasca da 250 metri cubi. L’intervento costerà 380mila franchi.

BUSENO (GR) - Il Governo ha approvato il progetto «Opere di protezione Rià de Righina» del Comune di Buseno, che prevede la costruzione di una nuova vasca di contenimento per proteggere diversi edifici dal pericolo di colate detritiche.

L’intervento, dal costo complessivo preventivato di 380mila franchi, sarà sostenuto dal Cantone e dalla Confederazione con un contributo massimo di 243’200 franchi. Il finanziamento rientra nell’accordo programmatico NPC relativo ai «pericoli naturali gravitativi secondo la legge forestale 2025-2028».

La zona interessata si trova in Valle Calanca, sulla sponda orografica destra, nel territorio comunale di Buseno. La nuova carta dei pericoli legati all’acqua, allestita nel 2017, ha evidenziato che diversi edifici situati sotto il tornante di via Premoret sono esposti a un pericolo di colate detritiche da medio a elevato.

A monte degli edifici è già presente una piccola vasca di contenimento, con un volume di 25 metri cubi, ritenuta però insufficiente. Il progetto prevede quindi la realizzazione di una seconda vasca, con una capacità di 250 metri cubi, che sarà collegata a quella esistente mediante un canale in calcestruzzo. Sono inoltre previsti un muro di contenimento e una pista di accesso destinata alla manutenzione e allo svuotamento delle strutture.

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