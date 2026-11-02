La protezione dalle colate detritiche sarà aumentata

La zona interessata si trova in Valle Calanca, sulla sponda orografica destra, nel territorio comunale di Buseno. La nuova carta dei pericoli legati all’acqua, allestita nel 2017, ha evidenziato che diversi edifici situati sotto il tornante di via Premoret sono esposti a un pericolo di colate detritiche da medio a elevato.

A monte degli edifici è già presente una piccola vasca di contenimento, con un volume di 25 metri cubi, ritenuta però insufficiente. Il progetto prevede quindi la realizzazione di una seconda vasca, con una capacità di 250 metri cubi, che sarà collegata a quella esistente mediante un canale in calcestruzzo. Sono inoltre previsti un muro di contenimento e una pista di accesso destinata alla manutenzione e allo svuotamento delle strutture.