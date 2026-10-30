Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»

Inoltre, prosegue l'MPS, sarebbe «riduttivo circoscrivere l'intera vicenda alle responsabilità individuali dei due poliziotti coinvolti. Quelle responsabilità appartengono alla sfera giudiziaria e dovranno essere accertate nelle sedi competenti. Esiste però un'altra dimensione, che riguarda il funzionamento delle istituzioni e il controllo politico sull'operato della polizia». E occorre «sapere quali accertamenti siano stati svolti prima che il Governo dichiarasse necessario l'intervento, se fossero state esaminate le immagini disponibili e su quali elementi fosse stata fondata quella conclusione».