Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»
Una cinquantina invece i feriti in gravi condizioni e, secondo le autorità, è probabile che le vittime aumentino nelle prossime ore. In Spagna è lutto nazionale. Parmelin: «Dalla Svizzera incrollabile solidarietà»
MADRID - Almeno 68 morti e 58 feriti ospedalizzati, 15 dei quali in gravissime condizioni. È questo l'ultimo bilancio della tragedia ferroviaria in Spagna che inizia a profilarsi come una delle peggiori della storia del Paese.
Stando sempre alle autorità locali è assai verosimile che il numero delle vittime possa aumentare. Questo anche perché ci sono ancora diverse parti del treno che i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere.
La collisione è avvenuta al chilometro 118, tra le località di Mora, Orgaz e Urda (Toledo), alle 8:55 del mattino. La portavoce del governo di Castiglia-La Mancia, Esther Padilla, ha indicato che i treni coinvolti nell'incidente erano l'Iryo 6076, con a bordo 146 passeggeri e un neonato, e l'AVE 2080, con 397 passeggeri, partito da Madrid alle 8:00.
Il Paese iberico si stringe nel lutto, con la politica che si è fermata (e non riprenderà i lavori alle Camere fino a venerdì) e anche Re Felipe VI a esprimere le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Stop anche alla campagna elettorale, attualmente in corso proprio in Andalusia.
Dalle ore 12 si è tenuto un minuto di silenzio a livello nazionale. Nel frattempo nella regione di Toledo è stato dichiarato lo stato d'emergenza.
Il presidente svizzero Guy Parmelin ha espresso via social vicinanza e cordoglio alla Spagna: «Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti. In queste ore difficili, la Svizzera è al fianco del popolo spagnolo ed esprime la sua incrollabile solidarietà. Ringrazio anche i soccorritori sul posto», ha postato.
Al momento non è chiaro se tra le vittime vi siano cittadini svizzeri coinvolti nel sinistro. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha dichiarato a 20 Minuten di non avere al momento informazioni su eventuali vittime svizzere. La Farnesina riferisce che a bordo vi erano cinque italiani, quattro dei quali in buone condizioni di salute.
L'ipotesi dell'errore umano
Intanto, l’ipotesi di un errore umano prende piede sui media spagnoli. El País, citando fonti dell’esecutivo, riferisce che un operatore del centro di controllo della stazione di Madrid-Atocha avrebbe erroneamente autorizzato il treno Renfe a riprendere la marcia a velocità normale, senza tenere conto della segnalazione relativa al convoglio Iryo fermo più avanti.
Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha attribuito l'incidente a un guasto al sistema LZB, uno dei dispositivi di sicurezza della linea ferroviaria. Ha aggiunto che, senza aver risolto il guasto, è stato dato l'ordine, in modo «inspiegabile», di riprendere la marcia, definendola «una decisione errata». La Guardia Civil e la Commissione d'inchiesta sugli incidenti ferroviari stanno interrogando l'operatore del centro di controllo che regolava il traffico sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia al momento della collisione. Sono oltre 540 le persone che viaggiavano sui due treni coinvolti nell'incidente.
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