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GERMANIA

Le narcotizzava e filmava gli abusi: 22 stupri tra le mura di casa

Condannato a 12 anni un 69enne: 22 stupri accertati ai danni di 14 donne conosciute online. Gli inquirenti indagano su altre 44 possibili vittime.
Le narcotizzava e filmava gli abusi: 22 stupri tra le mura di casa
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
Le narcotizzava e filmava gli abusi: 22 stupri tra le mura di casa
Condannato a 12 anni un 69enne: 22 stupri accertati ai danni di 14 donne conosciute online. Gli inquirenti indagano su altre 44 possibili vittime.

BERLINO - A causa di una serie di stupri ai danni di donne precedentemente narcotizzate, un uomo oggi 69enne è stato condannato in Germania a dodici anni di carcere.

Inoltre, il Tribunale regionale di Berlino ha disposto la successiva custodia di sicurezza. La detenzione dell’imputato dopo l’espiazione della pena detentiva è necessaria, poiché egli rappresenta ancora un pericolo per la collettività, hanno dichiarato i giudici. L’uomo dovrà inoltre pagare a diverse vittime decine di migliaia di euro a titolo di risarcimento per danni morali.

L’imputato ha «consapevolmente cercato delle vittime», ha affermato il presidente del tribunale Jakob Weber. Ha parlato di un procedimento che ha segnato tutti i partecipanti.

Il tribunale ha riconosciuto colpevole il tedesco reo confesso di stupro in 22 casi, nonché di lesioni personali gravi e, in alcuni casi, di violazione della sfera personale più intima tramite riprese video. Avrebbe narcotizzato 14 donne durante incontri nel suo appartamento a Berlino-Lichtenberg con sostanze sedative mescolate nelle bevande, poi le avrebbe stuprate e filmate.

Vittime non ascoltate pubblicamente
Le vittime sono state ascoltate a porte chiuse per la loro protezione. Alcuni avvocati di parte civile avevano inoltre richiesto audizioni audiovisive – «esiste il rischio di gravi conseguenze per la salute in caso di incontro diretto con l’imputato», ha dichiarato un’avvocata.

Nel processo hanno testimoniato 14 donne. Hanno scoperto solo durante le indagini ciò che era stato loro fatto. L’elettricista aveva conosciuto le sue vittime di Berlino e Brandeburgo tramite piattaforme di incontri online. A volte si era spacciato per commissario di polizia, altre volte per pilota delle forze armate Germania. Nei contatti si sarebbe mostrato affascinante e romantico.

Le donne si erano recate volontariamente nel suo appartamento. Lì, secondo l’accusa, offriva loro bevande alcoliche a cui aggiungeva una "sostanza sedativa". Quando le donne si trovavano infine in uno «stato almeno simile all’incoscienza, in cui non erano in grado di percepire nulla né di esprimersi o difendersi», le avrebbe stuprate.

Indagini su altre 44 vittime
Alcune delle donne, dopo gli incontri con l’uomo, avevano talvolta una strana sensazione, talvolta lamentavano vertigini e nausea – tuttavia non avevano alcun ricordo di atti sessuali.

Secondo le indagini della polizia, il 69enne avrebbe narcotizzato, stuprato e filmato decine di donne durante incontri nel suo appartamento. Nel procedimento attuale si trattava di aggressioni su 14 donne di età compresa tra 50 e 60 anni all’epoca dei fatti. L’imputazione riguardava 22 casi tra il 2016 e il 2022. Per altri presunti reati a danno di 44 donne sono ancora in corso indagini. Dal mese di marzo si trova in custodia cautelare.

Pienamente imputabile secondo la perizia
L’elettricista di professione aveva confessato i fatti all’inizio del processo, ad agosto. «Riconosco gli stupri», ha dichiarato l’uomo tramite il suo difensore Jochen Schöfthaler. Il 69enne avrebbe detto in udienza non pubblica di essere stato «tutto il tempo prigioniero dei suoi pensieri sessuali». Non sarebbe stato in grado di soddisfare i suoi bisogni sessuali senza commettere reati.

Tuttavia, un perito psichiatrico non ha riscontrato, in relazione a un possibile disturbo della preferenza sessuale, alcun elemento che indicasse una capacità di controllo ridotta o assente, si è appreso durante il processo. Dalla documentazione risulta che avrebbe agito in modo controllato. Inoltre, parallelamente ai reati contestati, aveva una relazione che la compagna dell’epoca aveva vissuto come consensuale e normale.

Come "Zeppelin 70" nelle chat
L’uomo di Berlino è finito nel mirino degli inquirenti dopo una segnalazione della polizia nel Land della Bassa Sassonia. L’imputato sarebbe stato partner di chat di un uomo lì indagato dall’inizio del 2025. Quest’ultimo avrebbe abusato della moglie.

Ciò ricorda il caso, divenuto noto a livello mondiale, della francese Gisèle Pelicot, che per quasi dieci anni era stata ripetutamente narcotizzata dal marito, abusata e offerta a decine di sconosciuti per essere stuprata.

Il 69enne sarebbe stato attivo in chat specializzate con il nome "Zeppelin 70". Lì si sarebbe anche informato su come narcotizzare donne per poi abusarne. Una «estrema disumanizzazione» sarebbe emersa nei gruppi di chat dei perpetratori frequentati dall’imputato, ha riferito un’investigatrice. Le donne sarebbero state «trattate come merce».

Telecamera sempre in funzione
Durante due perquisizioni nel giugno 2025 e marzo 2026 nel suo appartamento sono stati sequestrati, secondo un agente di polizia, «davvero moltissimi supporti dati». Una telecamera era installata fissa in camera da letto, rivolta verso il letto e funzionava 24/7. I poliziotti hanno trovato documentazione meticolosa delle registrazioni. Inoltre sono stati sequestrati sonniferi, siringhe e cannule in scatole e valigie.

Con la sentenza, il tribunale ha in gran parte seguito la richiesta della procura, che aveva chiesto 13 anni di carcere e la successiva custodia di sicurezza. Il difensore aveva chiesto una pena detentiva non superiore a otto anni e aveva richiesto che una eventuale custodia di sicurezza fosse eventualmente riservata. La decisione non è ancora definitiva.

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