Le narcotizzava e filmava gli abusi: 22 stupri tra le mura di casa

Tuttavia, un perito psichiatrico non ha riscontrato, in relazione a un possibile disturbo della preferenza sessuale, alcun elemento che indicasse una capacità di controllo ridotta o assente, si è appreso durante il processo. Dalla documentazione risulta che avrebbe agito in modo controllato. Inoltre, parallelamente ai reati contestati, aveva una relazione che la compagna dell’epoca aveva vissuto come consensuale e normale.

Come "Zeppelin 70" nelle chat

L’uomo di Berlino è finito nel mirino degli inquirenti dopo una segnalazione della polizia nel Land della Bassa Sassonia. L’imputato sarebbe stato partner di chat di un uomo lì indagato dall’inizio del 2025. Quest’ultimo avrebbe abusato della moglie.