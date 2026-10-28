Bambina attaccata da un lupo: è grave

Perché i bambini si trovavano nel recinto per animali?

È questo uno degli interrogativi al centro delle indagini. La polizia sta cercando di ricostruire come i tre bambini, tra cui la vittima che si trovava nel parco in qualità di visitatrice, siano entrati nell'area riservata agli animali. Gli investigatori stanno inoltre verificando l'eventuale presenza di negligenze. Le altre persone presenti nel recinto sono rimaste «esteriormente illese», secondo le autorità. Sul posto sono intervenuti anche alcuni consulenti spirituali per fornire sostegno. «Le circostanze esatte dell'accaduto sono oggetto delle indagini di polizia», hanno precisato le forze dell'ordine, che prevedono di ascoltare i testimoni.

Il parco faunistico non vuole commentare la dinamica

La direzione del Wildpark Johannismühle, dove si è verificato l'attacco, ha assicurato la propria collaborazione con gli inquirenti. «Collaboriamo pienamente con tutte le autorità», ha dichiarato la struttura, precisando di non poter fornire ulteriori dettagli a causa delle indagini in corso.