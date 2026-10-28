Bambina attaccata da un lupo: è grave
La piccola si trovava in un recinto con altri due coetanei e una dipendente. Trasportata in elicottero in ospedale, la polizia indaga sull'accaduto.
La piccola si trovava in un recinto con altri due coetanei e una dipendente. Trasportata in elicottero in ospedale, la polizia indaga sull'accaduto.
Una bambina di otto anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata attaccata da un lupo all'interno di un parco faunistico tedesco, nei pressi di Baruth/Mark, circa 45 chilometri a sud di Berlino. La piccola è stata trasportata d'urgenza in una clinica a bordo di un elicottero di soccorso. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto.
Secondo quanto riferito dalle autorità, l'incidente si è verificato in mattinata, quando la bambina si trovava all'interno di un recinto per animali insieme ad altri due bambini e a una dipendente della struttura. La piccola sarebbe stata aggredita da almeno un animale selvatico, successivamente identificato da un portavoce della polizia come un lupo. L'allarme è stato comunicato alle forze dell'ordine dalla centrale operativa dei soccorsi intorno alle 9.30.
Perché i bambini si trovavano nel recinto per animali?
È questo uno degli interrogativi al centro delle indagini. La polizia sta cercando di ricostruire come i tre bambini, tra cui la vittima che si trovava nel parco in qualità di visitatrice, siano entrati nell'area riservata agli animali. Gli investigatori stanno inoltre verificando l'eventuale presenza di negligenze. Le altre persone presenti nel recinto sono rimaste «esteriormente illese», secondo le autorità. Sul posto sono intervenuti anche alcuni consulenti spirituali per fornire sostegno. «Le circostanze esatte dell'accaduto sono oggetto delle indagini di polizia», hanno precisato le forze dell'ordine, che prevedono di ascoltare i testimoni.
Il parco faunistico non vuole commentare la dinamica
La direzione del Wildpark Johannismühle, dove si è verificato l'attacco, ha assicurato la propria collaborazione con gli inquirenti. «Collaboriamo pienamente con tutte le autorità», ha dichiarato la struttura, precisando di non poter fornire ulteriori dettagli a causa delle indagini in corso.
«Siamo molto dispiaciuti per l'accaduto e la famiglia coinvolta ha il nostro pieno sostegno». All'ingresso del parco, una scritta su una porta di legno annunciava la chiusura della struttura «per motivi tecnici».
Il Wildpark Johannismühle è un parco faunistico privato situato nel Brandeburgo, Land della Germania orientale dove sono ancora in corso le vacanze autunnali. La struttura ospita diverse specie di animali selvatici e predatori all'interno di recinti. Sul sito internet del parco sono visibili, tra gli altri, lupi grigi e polari, un orso bruno, una lince, cervi e caprioli. Nel Brandeburgo sono inoltre presenti numerosi branchi di lupi che vivono allo stato selvatico.