Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo

La Svizzera è attrezzata per gestire casi di Ebola?

Lunedì l'UFSP, facendo il punto sul caso della donna e del marito, ha spiegato che gli ospedali universitari HUG e USZ sono preparati per simili casi «e sono in grado di fornire un’assistenza adeguata alle due persone interessate, garantendo la sicurezza sia del personale medico-sanitario sia di tutti gli altri pazienti». L’UFSP è in stretto contatto e coordinamento con entrambi i nosocomi (attrezzati dal 2019 per trattare malattie come l'Ebola, sia in termini di personale che di infrastrutture) e con le rispettive autorità cantonali. In conclusione, l'Ufficio federale di sanità pubblica rassicura: «Non sussiste alcun rischio per la popolazione svizzera».