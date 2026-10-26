Ignazio Cassis andrà in Corea del Nord (a riaprire un Ufficio diplomatico)

Un impegno di lunga data nella penisola coreana

Dal 1953 la Svizzera contribuisce alla pace e alla stabilità nella penisola coreana attraverso la sua partecipazione alla Commissione di supervisione delle nazioni neutrali – che è presente sulla linea di demarcazione militare tra le due Coree – e con i suoi buoni uffici. È inoltre uno dei pochi Paesi occidentali a intrattenere un dialogo politico con la RPDC dal 2003.