Il 56% della popolazione è preoccupato dalla disinformazione

La qualità dei media è complessivamente stabile. I ricercatori denunciano però un netto calo del pluralismo: ad esempio, la copertura delle notizie dall'estero si concentra sempre più su poche grandi potenze e zone di crisi attuali. A questo si aggiunge una concentrazione dei media già elevata e in aumento, con pochi operatori che controllano gran parte del pubblico. Anche sul piano dei contenuti si assiste alla concentrazione della copertura mediatica, con notizie riprese sempre più spesso da più media contemporaneamente, indica un comunicato diramato contemporaneamente alla ricerca.

«Una sfera pubblica democratica resiliente ha bisogno di un giornalismo affidabile», afferma, citato nella nota Mark Eisenegger, condirettore del fög. Gli autori e le autrici dell'annuario raccomandano di assicurare la sostenibilità economica del giornalismo di qualità e di promuovere in modo vincolante le competenze informative e mediatiche nei percorsi scolastici e formativi e, soprattutto, di contrastare in modo più incisivo la cosiddetta deprivazione di notizie (news deprivation, il fenomeno per cui le persone che praticamente non consumano notizie o che si informano quasi esclusivamente attraverso le reti sociali sono più vulnerabili alla disinformazione).