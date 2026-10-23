Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

Risultati da incorniciare

I pernottamenti invernali sono cresciuti dell’85% tra il 2022/23 e il 2025/26. I primi ingressi agli impianti sono aumentati di circa il 40% dalla riapertura. A trainare la crescita contribuiscono anche il San Bernardino Winter Village e il Summer Village. Quasi il 90% degli appartamenti della fase 0 è già stato venduto, e la domanda arriva anche dalla Svizzera interna.

«In tre anni abbiamo rimesso in movimento una località che aveva bisogno di ritrovare fiducia, offerta e servizi», afferma il promotore Stefano Artioli.