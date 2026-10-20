La gioventù europea protesta. Perché in Svizzera tutto resta tranquillo?

«I giovani romandi potrebbero lasciarsi ispirare»

Per Kovic, in Svizzera non ci saranno proteste su larga scala. Anche perché qui non abbiamo i problemi che hanno altri Paesi. «In Francia ci sono davvero problemi significativi nel sistema educativo, molte scuole pubbliche sono in cattive condizioni.» Se dovessero esserci proteste in Svizzera, sarebbe piuttosto per ragioni estetiche. Perché darebbero la sensazione di ribellarsi contro il sistema e allo stesso tempo offrirebbero buone immagini.