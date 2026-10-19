Ambrì, chi l’avrebbe mai detto?

Nelle ultime uscite, il ritorno del figliol prodigo Inti Pestoni ha dato nuova linfa anche alla seconda linea, completata da Michael Joly, già autore di otto reti, e dal centro ceco Petr Kodytek. Preziosissimo nel lavoro oscuro, quest’ultimo ha finalmente raccolto i frutti del suo impegno anche a referto, con un gol e un assist nella sfida contro il Ginevra.

Il rientro del numero 18 ha avuto effetti positivi anche sulla quarta linea, dove Borradori ha aggiunto ulteriore dinamismo a quello già garantito dai fratelli Landry. Se proprio si vuole trovare un piccolo neo nella macchina biancoblù, è nel secondary scoring, ovvero nel contributo offensivo delle linee meno prolifiche. Da André Heim, Manix Landry - entrambi ancora a secco di gol - e Miles Müller, autore di una sola rete fin qui, ci si aspetta qualcosa in più. Nulla di allarmante, comunque. Semmai, un altro margine di crescita per una squadra che ha già dimostrato di poter fare parecchio.