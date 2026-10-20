«Questo è tutto un altro Ambrì. Al Lugano manca un leader dietro»

La corazzata Zurigo e le altre

Chi invece sembra già aver preso il largo è lo Zurigo, autentico schiacciasassi in questo avvio di regular season. «Ha un organico pazzesco. Quest’anno, poi, l’innesto di Knak ha dato ulteriore slancio a un attacco che poteva già contare su giocatori come Andrighetto e Malgin, oltre agli stranieri». A fare la differenza potrebbe aver contribuito anche l’arrivo di coach Julien, con la sua mentalità di stampo NHL. «È un cambiamento importante che, per ora, ha dato i suoi frutti. Il fatto di non aver ancora perso una partita è incredibile. La cosa fondamentale, però, sarà gestire al meglio i giocatori, per farli arrivare al massimo della condizione ai playoff, quando i risultati conteranno davvero».

Alle spalle degli zurighesi, intanto, la lotta è serrata. «Al momento, le maggiori delusioni sono Kloten e Rapperswil», analizza Celio. «Il Bienne non ha iniziato benissimo, ma penso che si riprenderà. Al Davos, invece, manca tantissimo uno come Stransky, che nella scorsa regular season aveva trascinato l’intera squadra».