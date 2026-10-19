Basta una penalità per azzerare il Lugano

A Friborgo i bianconeri si sono sciolti come neve al sole, incappando nell'ennesimo preoccupante passaggio a vuoto. Penalità, un boxplay che fa acqua (il peggiore del campionato) e avversari che vanno a nozze: è un copione che si ripete fin troppo spesso dall'inizio della stagione. E, tra una cosa e l'altra, è già trascorso un quinto del campionato. Sulle rive del Ceresio bisogna quindi reagire al più presto, prima che i problemi prendano il sopravvento. Del resto, quante volte negli ultimi anni abbiamo visto le big del campionato partire male senza più riuscire a riprendersi? E quante volte, fra l'opinione pubblica, si sentiva dire «Tanto prima o poi si riprendono»?