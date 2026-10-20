Risolto il guasto tecnico a Skyguide
La capacità di servizio è stata ripristinata all'80%
ZURIGO - Dopo un guasto tecnico, i sistemi di controllo del traffico aereo di Skyguide funzionano nuovamente con regolarità. La capacità è stata aumentata all’80% e la società per il controllo aereo tornerà alla completa operatività nel giro di 24 ore.
Gli esperti di Skyguide hanno nel frattempo individuato la causa del guasto tecnico, indica una nota diffusa in serata. La sicurezza nello spazio aereo svizzero è garantita: e al momento non vi sono indizi di un attacco informatico.
Per garantire il funzionamento affidabile dei sistemi, una limitazione del 20% resterà in vigore per altre 24 ore. In precedenza, Skyguide aveva dimezzato la capacità dello spazio aereo a titolo precauzionale. C'è stata anche una breve interruzione dei decolli e degli atterraggi negli aeroporti di Zurigo e Ginevra, come pure dei ritardi.
Alla base della limitazione c'è stato un problema al sistema che genera l'immagine radar necessaria alla sorveglianza dei movimenti dei velivoli, aveva spiegato nel pomeriggio l'impresa controllata dalla Confederazione.