Pascal Schmid non si candida al Consiglio federale

«Ho parlato con molte persone diverse a vari livelli e in diversi organi». La carica di consigliere federale stravolge completamente la vita, ha proseguito Schmid. Ha riflettuto a fondo e ha preso la decisione insieme alla moglie. Il deputato ha anche detto di essersi messo in proprio cinque anni fa come socio di uno studio legale. «Questa attività è molto importante per me, mi permette di stare a contatto con la gente». Per questo motivo attualmente non è il momento per candidarsi al Consiglio federale, ha spiegato il 50enne a Keystone-ATS.

Durante la sessione invernale, il Parlamento eleggerà il 9 dicembre il successore del consigliere federale Guy Parmelin che a inizio ottobre ha annunciato le sue dimissioni. L'UDC rivendica per sé il seggio che si libererà. Le sezioni cantonali dell'UDC hanno tempo fino al 23 ottobre alle 12.00 per inoltrare le loro candidature alla commissione di ricerca. Quest'ultima sottoporrà poi la sua proposta alla presidenza del gruppo parlamentare entro il 13 novembre. Il 20 novembre, il gruppo democentrista alle Camere federali dovrebbe decidere chi figurerà sul ticket.