I Giovani Verdi hanno una nuova coordinatrice

L'assemblea è stata anche l'occasione per il rinnovo del comitato in vista delle prossime elezioni cantonali, presentando anche quelli che saranno i temi della campagna elettorale. Noemi Buzzi, Ariele De Stephanis, Martina Manfredi, Lorenzo Mombelli e Clara Seitz hanno ottenuto la riconferma. A loro si aggiungono Elisa Aprile e Saverio Bozzini.

«Di fronte al collasso climatico il Ticino risponde con un Piano Energetico e Climatico Cantonale svuotato di ogni sostanza, dove la volontà politica si piega agli interessi del profitto a breve termine con una maggioranza borghese che ignora le conseguenze per le generazioni presenti e future», si legge in un comunicato. «In questo momento urge ridefinire il nostro modello di sviluppo, agendo con determinazione e assumendo una maggiore responsabilità collettiva per una maggiore sostenibilità e giustizia climatica. Il tempo stringe e la strada è in salita. Ma insieme, possiamo farcela: un’altro mondo è possibile!»