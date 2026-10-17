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I Giovani Verdi hanno una nuova coordinatrice

Eletta Martina Manfredi, 23 anni di Arogno. Il movimento ha inoltre rinnovato il comitato e presentato i temi in vista delle elezioni del 2027
I Giovani Verdi hanno una nuova coordinatrice
GIovani Verdi Ticino
Fonte red
elaborata da Redazione
I Giovani Verdi hanno una nuova coordinatrice
Eletta Martina Manfredi, 23 anni di Arogno. Il movimento ha inoltre rinnovato il comitato e presentato i temi in vista delle elezioni del 2027

I Giovani Verdi Ticino hanno una nuova coordinatrice: si tratta di Martina Manfredi, 23enne di Arogno, eletta nel corso dell'assemblea di oggi.

«La nostra risposta al profitto a corto termine è l'ambientalismo intersezionale: riconoscere che crisi climatica e ingiustizia sociale hanno la stessa radice nel sistema che mercifica persone e natura. Condanniamo un modello economico che degrada l'ambiente e ignora l'impatto sulla popolazione presente e futura, rendendo le fasce più vulnerabili ancora più emarginate», ha affermato Manfredi.

L'assemblea è stata anche l'occasione per il rinnovo del comitato in vista delle prossime elezioni cantonali, presentando anche quelli che saranno i temi della campagna elettorale. Noemi Buzzi, Ariele De Stephanis, Martina Manfredi, Lorenzo Mombelli e Clara Seitz hanno ottenuto la riconferma. A loro si aggiungono Elisa Aprile e Saverio Bozzini.

«Di fronte al collasso climatico il Ticino risponde con un Piano Energetico e Climatico Cantonale svuotato di ogni sostanza, dove la volontà politica si piega agli interessi del profitto a breve termine con una maggioranza borghese che ignora le conseguenze per le generazioni presenti e future», si legge in un comunicato. «In questo momento urge ridefinire il nostro modello di sviluppo, agendo con determinazione e assumendo una maggiore responsabilità collettiva per una maggiore sostenibilità e giustizia climatica. Il tempo stringe e la strada è in salita. Ma insieme, possiamo farcela: un’altro mondo è possibile!»

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