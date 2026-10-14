Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino

Nel cumulo, la Polizia locale Terre di Frontiera ha rinvenuto una cartellina contenente documenti intestati a un ticinese residente a Balerna. Anche le etichette presenti sul materiale indicavano chiaramente un’origine ticinese. Gli agenti hanno quindi esaminato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le immagini mostrano un furgone bianco uscire dalla dogana, attraversare Uggiate, percorrere la Lomazzo-Bizzarone e fermarsi in via Albiolo. Il veicolo ha una targa ticinese e risulta noleggiato a Lugano.