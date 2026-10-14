Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino
Un furgone noleggiato a Lugano è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza a Faloppio, in provincia di Como
FALOPPIO - Pezzi di legname, cartoni e laminati sono stati abbandonati venerdì nei pressi del campo sportivo di via Albiolo, a Faloppio. Le tracce trovate tra i rifiuti e le immagini delle telecamere portano in Canton Ticino. Lo riferisce La Provincia di Como.
Nel cumulo, la Polizia locale Terre di Frontiera ha rinvenuto una cartellina contenente documenti intestati a un ticinese residente a Balerna. Anche le etichette presenti sul materiale indicavano chiaramente un’origine ticinese. Gli agenti hanno quindi esaminato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le immagini mostrano un furgone bianco uscire dalla dogana, attraversare Uggiate, percorrere la Lomazzo-Bizzarone e fermarsi in via Albiolo. Il veicolo ha una targa ticinese e risulta noleggiato a Lugano.
Ora sarà avviata la procedura per identificare la persona che si trovava alla guida. Non è il primo episodio di questo genere nella zona: a giugno, ricorda sempre il quotidiano comasco, ignoti avevano scaricato 300 pneumatici lungo la Lomazzo-Bizzarone.
Il sindaco Giuseppe Prestinari ha deplorato l’episodio, parlando di mancanza di senso civico e di rispetto per l’ambiente e la popolazione. Ha inoltre disposto il trasferimento dei rifiuti alla piattaforma ecologica, con costi a carico del Comune e quindi della collettività.