Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce
Arriva dall’Alpe Manegorio e con il casaro Danilo della Giustina trionfa agli Swiss Cheese Awards 2026.
Arriva dall’Alpe Manegorio e con il casaro Danilo della Giustina trionfa agli Swiss Cheese Awards 2026.
ALPE MANEGORIO - Il gusto delle montagne ticinesi conquista il podio elvetico. Agli Swiss Cheese Awards 2026, l’Alpe Manegorio, in Val Bedretto, si è aggiudicata il primo premio nella categoria Formaggio d’Alpe Ticinese DOP, grazie a una forma prodotta dal casaro Danilo Della Giustina. Un riconoscimento che premia la qualità della produzione alpestre e porta sotto i riflettori una delle eccellenze gastronomiche del nostro Cantone.
Il segreto del successo è in alpe
Dietro il formaggio premiato ci sono esperienza, passione e un lavoro quotidiano che richiede precisione e sensibilità. Dalla cura della materia prima alle diverse fasi della lavorazione, è la competenza di Danilo ad aver fatto la differenza, trasformando il latte d'alpe in un prodotto capace di distinguersi a livello nazionale.
La forma vincitrice risale alla stagione alpestre 2025, quando la gestione dell’Alpe Manegorio era ancora affidata ad Ari Lombardi, della ditta Agroval SA. Il premio valorizza quindi anche la collaborazione tra chi organizza e gestisce l’attività in alpe e chi, con le proprie mani, dà vita al formaggio.
Una vittoria che valorizza tutta la filiera
Il successo dell’Alpe Manegorio rappresenta inoltre una vetrina importante per la selezione Premium dei Formaggi d’Alpe Ticinesi DOP, affinati nelle cantine di Cetra Alimentari.
Un lavoro che non termina con la produzione: la selezione delle forme, la cura durante la stagionatura e il tempo necessario alla maturazione contribuiscono a esaltare le caratteristiche di ogni formaggio, mantenendone intatta l’identità.
Il riconoscimento assegnato a Friborgo riguarda una specifica forma, ma dà visibilità all'intera filiera, dagli alpigiani ai casari fino agli specialisti dell'affinamento.
Friborgo celebra il formaggio
La premiazione si inserisce in un fine settimana interamente dedicato al mondo caseario. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, il quartiere del Bourg di Friborgo ospita infatti la Festa del formaggio, un appuntamento che permette al pubblico di scoprire le specialità svizzere e conoscere più da vicino le produzioni premiate.