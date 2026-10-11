Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce

Il segreto del successo è in alpe

Dietro il formaggio premiato ci sono esperienza, passione e un lavoro quotidiano che richiede precisione e sensibilità. Dalla cura della materia prima alle diverse fasi della lavorazione, è la competenza di Danilo ad aver fatto la differenza, trasformando il latte d'alpe in un prodotto capace di distinguersi a livello nazionale.