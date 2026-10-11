Cerca e trova immobili
Segnalaci
VAL BEDRETTO

Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce

Arriva dall’Alpe Manegorio e con il casaro Danilo della Giustina trionfa agli Swiss Cheese Awards 2026.
Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce
Bruno Schiavuzzi / Swiss Cheese Awards 2026
Fonte Red
elaborata da Redazione
Il miglior formaggio d’alpe ticinese? Ecco dove si produce
Arriva dall’Alpe Manegorio e con il casaro Danilo della Giustina trionfa agli Swiss Cheese Awards 2026.

ALPE MANEGORIO - Il gusto delle montagne ticinesi conquista il podio elvetico. Agli Swiss Cheese Awards 2026, l’Alpe Manegorio, in Val Bedretto, si è aggiudicata il primo premio nella categoria Formaggio d’Alpe Ticinese DOP, grazie a una forma prodotta dal casaro Danilo Della Giustina. Un riconoscimento che premia la qualità della produzione alpestre e porta sotto i riflettori una delle eccellenze gastronomiche del nostro Cantone.

Il segreto del successo è in alpe
Dietro il formaggio premiato ci sono esperienza, passione e un lavoro quotidiano che richiede precisione e sensibilità. Dalla cura della materia prima alle diverse fasi della lavorazione, è la competenza di Danilo ad aver fatto la differenza, trasformando il latte d'alpe in un prodotto capace di distinguersi a livello nazionale.

La forma vincitrice risale alla stagione alpestre 2025, quando la gestione dell’Alpe Manegorio era ancora affidata ad Ari Lombardi, della ditta Agroval SA. Il premio valorizza quindi anche la collaborazione tra chi organizza e gestisce l’attività in alpe e chi, con le proprie mani, dà vita al formaggio.

Una vittoria che valorizza tutta la filiera
Il successo dell’Alpe Manegorio rappresenta inoltre una vetrina importante per la selezione Premium dei Formaggi d’Alpe Ticinesi DOP, affinati nelle cantine di Cetra Alimentari.

Un lavoro che non termina con la produzione: la selezione delle forme, la cura durante la stagionatura e il tempo necessario alla maturazione contribuiscono a esaltare le caratteristiche di ogni formaggio, mantenendone intatta l’identità.

Il riconoscimento assegnato a Friborgo riguarda una specifica forma, ma dà visibilità all'intera filiera, dagli alpigiani ai casari fino agli specialisti dell'affinamento.

Friborgo celebra il formaggio
La premiazione si inserisce in un fine settimana interamente dedicato al mondo caseario. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, il quartiere del Bourg di Friborgo ospita infatti la Festa del formaggio, un appuntamento che permette al pubblico di scoprire le specialità svizzere e conoscere più da vicino le produzioni premiate.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alpe ticinesicasaridanilo della giustinaformaggiogastronomia svizzeraswiss cheese awardsval bedretto
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
14
77

Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»
LIVE
CANTONE
1 gior
36

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
LIVE
SAN GALLO
2 gior
17
85

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
2 gior

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
LIVE
VAUD
2 gior
53
234

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento
LIVE
CANTONE
1 gior
99
224

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento

Bottigliate in testa: il video shock
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Bottigliate in testa: il video shock

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»
LIVE
CANTONE
2 gior
118
294

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne
LIVE
SVIZZERA
19 ore
25
83

Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no
LIVE
SVIZZERA
1 gior
88
139

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
2
21

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
16

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro
LIVE
ITALIA
1 gior
6
35

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino
LIVE
CANTONE
2 gior
11
26

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
12
42

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
23

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
4 gior
5
31

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso
LIVE
VAUD / VALLESE
1 gior
15
57

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà
LIVE
FIFA
2 gior
11
70

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
LIVE
CANTONE
2 gior
67
123

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
LIVE
ROMANIA / SVIZZERA
2 gior

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter
LIVE
ROVEREDO (GR)
1 gior

Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter

Entra nel recinto delle tigri: sbranato
LIVE
REGNO UNITO
15 ore

Entra nel recinto delle tigri: sbranato

Trump sceglie la sua fedelissima: chi è la nuova portavoce
LIVE
STATI UNITI
14 ore
12
62

Trump sceglie la sua fedelissima: chi è la nuova portavoce

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
LIVE
CANTONE
2 gior
26
33

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse
LIVE
CANTONE
1 gior
3

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse

Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video
LIVE
CALCIO
1 gior
19
105

Dito medio e insulti a Xhaka mentre fa la spesa con la moglie: il video

Ronaldo sospeso dalla nazionale: rischia fino a sei mesi di squalifica
LIVE
CALCIO
21 ore
8
62

Ronaldo sospeso dalla nazionale: rischia fino a sei mesi di squalifica

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
3
17

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa

Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi
LIVE
VALLESE
1 gior
7
34

Compra francobolli su AliExpress per risparmiare, ma finisce per pagare 800 franchi

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti
LIVE
CANTONE
1 gior
7
20

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti

Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera
LIVE
NICARAGUA
1 gior
23

Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
3 gior
78
71

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

Prima faceva il barbiere, dopo il rogo di Crans-Montana riparte dalla musica
LIVE
SVIZZERA
22 ore
5
47

Prima faceva il barbiere, dopo il rogo di Crans-Montana riparte dalla musica

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
2 gior
18

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
16

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
30
55

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti
LIVE
ITALIA
1 gior
11

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa
LIVE
NORVEGIA
2 gior
16
46

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
80
131

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
LIVE
CASLANO
1 gior
1
10

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»

Hai una camera libera? Questi giovani talenti cercano un tetto nel locarnese
LIVE
LOCARNESE
22 ore
12

Hai una camera libera? Questi giovani talenti cercano un tetto nel locarnese

Nuovo format, Marquez non ci sta: «La mia carriera è finita»
LIVE
MOTOMONDIALE
2 gior
1
14

Nuovo format, Marquez non ci sta: «La mia carriera è finita»

Certificato falso, per Xhaka 150'000 franchi di multa
LIVE
CALCIO
2 gior
55
99

Certificato falso, per Xhaka 150'000 franchi di multa

ULTIME NOTIZIE TICINO
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete
LIVE
RIVERA
1 ora

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete

Solari, Quadri e Huber, regina e re del tiro al San Gottardo
LIVE
AIROLO
2 ore
2
2

Solari, Quadri e Huber, regina e re del tiro al San Gottardo

Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola
LIVE
CONFINE
2 ore
1
8

Scompare mentre cerca castagne con il figlio: ritrovato sul Sighignola

Marchesi si prende il primo buffetto dal Mattino
LIVE
CANTONE
3 ore
36
81

Marchesi si prende il primo buffetto dal Mattino

Scontro tra due veicoli a Biasca
LIVE
BIASCA
3 ore

Scontro tra due veicoli a Biasca

Se il ristorante accetta solo contanti
LIVE
CANTONE
4 ore
39
97

Se il ristorante accetta solo contanti

Cercando la propria strada, come fosse l'El Dorado
LIVE
CANTONE
4 ore
5

Cercando la propria strada, come fosse l'El Dorado

L'umanità che sfida le guerre
LIVE
LUGANO
6 ore
4

L'umanità che sfida le guerre

Festival dell’Incontro, quattro giornate dedicate all’inclusione e alla diversità
LIVE
MENDRISIOTTO
13 ore
10

Festival dell’Incontro, quattro giornate dedicate all’inclusione e alla diversità

«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri
LIVE
MENDRISIOTTO
20 ore
3
29

«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri