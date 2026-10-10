Maxi tamponamento sull'A13: coinvolti un camper, tre auto e uno scooter
Il traffico è stato deviato per oltre un'ora e una ragazzina è stata trasportata all'ospedale di Bellinzona per accertamenti.
Il traffico è stato deviato per oltre un'ora e una ragazzina è stata trasportata all'ospedale di Bellinzona per accertamenti.
ROVEREDO (GR) - Un incidente a catena ha coinvolto un camper, tre automobili e una motocicletta venerdì 9 ottobre, attorno alle 11, all'interno della galleria San Fedele sull'A13, in direzione del Ticino.
Secondo una prima ricostruzione, il traffico all'interno del tunnel ha subito un rallentamento. Il conducente 57enne di un camper si è accorto troppo tardi della coda, tamponando l'automobile che lo precedeva.
La violenza dell'impatto ha spinto la vettura contro un secondo veicolo, che a sua volta è finito contro una terza automobile. Anche un motociclista che viaggiava dietro al camper non è riuscito a frenare in tempo, schiantandosi contro il rimorchio del mezzo.
Una ragazzina che si trovava a bordo di una delle auto coinvolte è stata soccorsa dall'Ambulanza Moesano e trasportata all'ospedale di Bellinzona per accertamenti.
A causa dell'incidente, il traffico sull'A13 è stato deviato sulla strada cantonale per circa un'ora e mezza. La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell'accaduto.
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