Gobbi contro Dadò, aperto un procedimento penale contro il deputato
Il Ministero pubblico comunica che il deputato risulta imputato per denuncia mendace, calunnia e diffamazione in relazione all'incidente di Gobbi avvenuto nel 2023 in Leventina
BELLINZONA - Ora parla anche la procura. E conferma che nei confronti di Fiorenzo Dadò, deputato del Centro in Gran Consiglio ─ nonché presidente del partito ─ è stato aperto un procedimento penale per denuncia mendace, calunnia, subordinatamente diffamazione.
L'ambito, si legge nella nota del Ministero pubblico, è quello dell'incidente avvenuto il 14 novembre 2023, in cui incappò il consigliere di Stato Norman Gobbi. E le ipotesi di reato «si riferiscono esclusivamente alla lettera anonima giunta al Ministero pubblico» il 14 marzo 2024 con cui veniva segnalato l'incidente.
La vicenda, lo ricordiamo, è stata oggetto di un duro scontro ieri nell'aula del Gran Consiglio. Dal pulpito, Dadò ha attaccato Gobbi e parlato di «una denuncia infondata e mendace, basata su fatti che riguardano terze persone e con i quali non ho nulla a che vedere».
Per il deputato del Centro è «l'ennesimo tentativo di attribuire ad altri le responsabilità per sollevare se stessi. Per dimostrare la mia estraneità ai fatti, ho deciso di depositare il mio DNA e di mettere il mio cellulare a disposizione del procuratore per 24 ore. Chi non ha nulla da nascondere non nasconde, non minaccia e non nega».
Successivamente, il legale del consigliere di Stato, Renzo Galfetti, ha precisato che Gobbi ha solo presentato una segnalazione contro ignoti, nel 2025, e che è la decisione di ritenere Dadò imputato per denuncia mendace è stata presa autonomamente dalla Procura.
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