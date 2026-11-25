Per il Collettivo, tuttavia, la violenza non comincia con un femminicidio e non si esaurisce nelle aggressioni fisiche. Comprende stupri, molestie e comportamenti indesiderati, ma anche minacce, umiliazioni, intimidazioni, controllo e manipolazione. Può assumere una dimensione economica, quando viene ostacolata l'autonomia di una donna, oppure manifestarsi attraverso discriminazioni sul lavoro, molestie di strada, diffusione non consensuale di immagini intime e odio online.

Alla base vi sarebbe una cultura che minimizza il sessismo, tollera i comportamenti di controllo e mette in discussione libertà e autodeterminazione. Prevenire significa quindi, secondo il movimento, attribuire la responsabilità a chi agisce la violenza, proteggere chi la subisce e garantire sostegno e risorse alle vittime, ma anche contrastare stereotipi, rapporti di potere e dipendenza economica. Il patriarcato viene descritto come un sistema presente nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle istituzioni e negli spazi pubblici e digitali, che assegna alle donne una quota sproporzionata del lavoro domestico e di cura e svaluta le professioni a prevalenza femminile.