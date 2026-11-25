Violenza contro le donne, il Collettivo: «Ricordare non basta»
Dal lavoro di cura alla parità salariale, il movimento invita a una mobilitazione ampia per garantire sostegno e diritti concreti alle donne.
BELLINZONA - Trasformare l'indignazione in mobilitazione collettiva e intervenire sulle disuguaglianze che alimentano la violenza contro le donne. È l'appello lanciato dal Collettivo sciopero femminista in occasione del 25 novembre, insieme all'annuncio del prossimo appuntamento nazionale: lo sciopero del lavoro di cura, retribuito e non retribuito, previsto per il 14 giugno 2027.
Nel suo documento, il Collettivo ricorda le donne vittime di violenza e rivendica il diritto a vivere senza paura. Riporta inoltre che nel 2025 in Svizzera 34 donne sono state uccise nell'ambito della violenza domestica, 21 delle quali nel contesto di una relazione di coppia presente o passata. In Ticino, nello stesso anno, sarebbero state registrate 632 segnalazioni di violenza domestica. Da gennaio 2026, aggiunge il movimento, in Svizzera si conterebbero altri 17 femminicidi.
Per il Collettivo, tuttavia, la violenza non comincia con un femminicidio e non si esaurisce nelle aggressioni fisiche. Comprende stupri, molestie e comportamenti indesiderati, ma anche minacce, umiliazioni, intimidazioni, controllo e manipolazione. Può assumere una dimensione economica, quando viene ostacolata l'autonomia di una donna, oppure manifestarsi attraverso discriminazioni sul lavoro, molestie di strada, diffusione non consensuale di immagini intime e odio online.
Alla base vi sarebbe una cultura che minimizza il sessismo, tollera i comportamenti di controllo e mette in discussione libertà e autodeterminazione. Prevenire significa quindi, secondo il movimento, attribuire la responsabilità a chi agisce la violenza, proteggere chi la subisce e garantire sostegno e risorse alle vittime, ma anche contrastare stereotipi, rapporti di potere e dipendenza economica. Il patriarcato viene descritto come un sistema presente nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle istituzioni e negli spazi pubblici e digitali, che assegna alle donne una quota sproporzionata del lavoro domestico e di cura e svaluta le professioni a prevalenza femminile.
Su questi temi si concentrerà lo sciopero del 14 giugno 2027. Il Collettivo chiede una riduzione dell'orario di lavoro senza perdita di salario né intensificazione dei ritmi, una distribuzione più equa dei compiti di cura tra donne e uomini e una maggiore responsabilità della società. Tra le rivendicazioni figurano anche il riconoscimento del lavoro di cura gratuito e retribuito, servizi pubblici accessibili e di qualità, indipendenza economica, parità salariale e condizioni di lavoro dignitose. L'invito finale è a unirsi al Collettivo per costruire una mobilitazione in difesa della libertà, dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza.