«È una decisione maturata negli scorsi mesi e non è stata facile», ha affermato in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere del Ticino. Tra le spinte verso questo decisione ─ oltre alla maternità ─ Riget ha parlato di un modo di fare politica «che vediamo spesso in Gran Consiglio» con cui oggi fatica a identificarsi.

L'addio al Gran Consiglio non sarà però un addio alla politica. Riget resterà co-presidente socialista e conferma inoltre di coltivare il sogno di essere eletta in Consiglio nazionale. «Per me sarebbe un grande onore candidarmi. Vorrei contribuire a rieleggere Bruno Storni e, chissà, puntare a due seggi».