Sul campo il cantautore ha partecipato agli interventi di distribuzione di materiale sanitario, beni di prima necessità e assistenza medica. È in quegli incontri che ha raccolto le voci all'origine della canzone: anziani, giovani, ex militari, rappresentanti politici locali e semplici cittadini gli hanno raccontato i primi giorni dell'invasione russa, tra febbraio e marzo del 2022. L'arrivo della guerra, la paura, i combattimenti, la devastazione, ma anche la volontà di resistere e di continuare a vivere.

«Mykolaïv» mette insieme quelle testimonianze e le impressioni personali raccolte dall'autore. Non è una cronaca in senso stretto, ma un racconto in musica fatto di immagini, ricordi e storie reali. Nel testo la città appare ferita ma mai sconfitta: macerie, palazzi devastati e segni dei combattimenti convivono con le piastrine dei soldati caduti, i drappi giallo-azzurri mossi dal vento, il porto, i giovani e i bambini.