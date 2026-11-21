Ferita, ma non sconfitta
C'è l'esperienza personale della guerra in “Mykolaïv”, il nuovo brano di Davide Buzzi
SAVOSA - Si intitola "Mykolaïv" il nuovo brano di Davide Buzzi, uscito mercoledì 11 novembre per Pyramide Music e disponibile in rotazione radiofonica, sulle piattaforme di streaming e in digital download. La canzone nasce nel corso del 2026 dalle missioni umanitarie che il cantautore ha compiuto in prima persona in Ucraina.
Il pezzo prende forma soprattutto dopo due viaggi nella città portuale di Mykolaïv, ai quali si aggiungono altre missioni compiute negli ultimi anni ai confini del Paese e in regioni duramente colpite dal conflitto, tra cui Kiev e Kharkiv. Viaggi che hanno permesso a Buzzi di vedere da vicino gli effetti della guerra sui civili, sulle città e sulla vita quotidiana. Nel maggio 2026 ha vissuto direttamente i bombardamenti su Kharkiv, Kiev e Dnipro, di nuovo a contatto con una realtà che fino a pochi anni fa, per gran parte dell'Europa occidentale, apparteneva soprattutto alle immagini dei notiziari.
Sul campo il cantautore ha partecipato agli interventi di distribuzione di materiale sanitario, beni di prima necessità e assistenza medica. È in quegli incontri che ha raccolto le voci all'origine della canzone: anziani, giovani, ex militari, rappresentanti politici locali e semplici cittadini gli hanno raccontato i primi giorni dell'invasione russa, tra febbraio e marzo del 2022. L'arrivo della guerra, la paura, i combattimenti, la devastazione, ma anche la volontà di resistere e di continuare a vivere.
«Mykolaïv» mette insieme quelle testimonianze e le impressioni personali raccolte dall'autore. Non è una cronaca in senso stretto, ma un racconto in musica fatto di immagini, ricordi e storie reali. Nel testo la città appare ferita ma mai sconfitta: macerie, palazzi devastati e segni dei combattimenti convivono con le piastrine dei soldati caduti, i drappi giallo-azzurri mossi dal vento, il porto, i giovani e i bambini.
Il brano attraversa il dolore senza fermarsi lì. Lo sguardo si sposta su ciò che può venire dopo: i ragazzi che torneranno a incontrarsi, i bambini di nuovo nei parchi, una fontana, il tramonto, il respiro e la quotidianità che tornano. Una canzone sulla guerra, ma soprattutto sulla capacità dell'essere umano di conservare la speranza dentro la distruzione.
Anche il titolo ha un valore simbolico: Mykolaïv non è soltanto il luogo da cui parte il racconto, ma rappresenta le molte città e le molte persone incontrate dal cantautore nelle sue missioni, comunità costrette a convivere con l'incertezza quotidiana e al tempo stesso decise a immaginare ancora un futuro.
L'impegno di Buzzi in Ucraina intanto continua, tra nuove missioni a favore della popolazione e lavoro artistico e di comunicazione. Dalla stessa esperienza sta nascendo anche un romanzo, ancora in lavorazione, che a ogni viaggio si arricchisce di nuovi incontri, testimonianze e vicende umane.
Scritto da Davide Buzzi, autore del testo e della musica, il brano è stato prodotto dallo stesso Buzzi con Alex Cambise, che ne firma anche gli arrangiamenti, negli Astrea Digital Studios di Vigevano e allo Zerodb Record di Assago. Il videoclip è disponibile su YouTube.