Anche il tuo capo potrebbe avere un segreto
Ecco chi riempie di cocaina le acque reflue luganesi. Il criminologo Franco Posa: «Clienti insospettabili, professionisti di alto livello».
Ecco chi riempie di cocaina le acque reflue luganesi. Il criminologo Franco Posa: «Clienti insospettabili, professionisti di alto livello».
LUGANO - Lo indicano i monitoraggi dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA). Proporzionalmente nelle acque reflue di Lugano c'è il doppio di cocaina rispetto a quelle di Milano. Un dato che fa rabbrividire. E di cui si parlerà prossimamente anche a Orlando, in Florida. A discuterne davanti a una platea di esperti sarà il criminologo Franco Posa che vive e lavora in Ticino. «I dati europei sono stati pubblicati un paio di mesi fa. Questa sarà l'occasione di fare un confronto con le grandi aree statunitensi».
E capire due cose fondamentali: come si spaccia e chi sono i clienti. Cosa ci può dire in merito alla realtà ticinese, con focus su Lugano?
«Ci sono due grosse categorie di consumatori. Partiamo da questo dato di fatto. I primi sono di estrazione sociale medio-bassa. Spesso si tratta di giovanissimi. E la cocaina se la procurano prevalentemente per strada. Un numero di telefono, uno scambio veloce. E poi ci si trova, facendo tutto al volo».
E la seconda categoria?
«È composta da persone appartenenti a un ceto alto. Parliamo di professionisti di livello elevato. Insospettabili. I canali per procurarsi la droga in questo caso cambiano drasticamente. Tutto è orchestrato in maniera molto invisibile. I canali sono decisamente più tutelati. Anche per garantire la privacy dei consumatori».
Ovviamente cambieranno anche i prezzi.
«In generale rispetto al passato la cocaina, di qualsiasi tipo, costa di meno. Chiaramente la cocaina venduta per strada ha un prezzo inferiore essendo di una qualità più bassa. Questo, tra l’altro, fa sì che il consumatore poi ne chieda sempre di più. La cocaina dei benestanti invece è raffinata. Ed è venduta a prezzi conseguentemente più alti».
Proprio quello verso la purezza sembra essere un trend riconosciuto.
«È così. I benestanti la vogliono raffinata. Ed è una raffinatezza che aumenta poi automaticamente per tutti. Nel 2025 circa il 65% dei campioni analizzati in Europa superava una purezza dell'80%, contro il 50% dell'anno precedente».
Con conseguenze non da poco sulla salute dei consumatori.
«I danni sono enormi. La cocaina è almeno parzialmente responsabile nel 27% dei decessi per droga registrati nel 2024».
Sia sincero: i dati dell'EUDA su Lugano la sorprendono?
«Relativamente. Lugano è diciottesima su 139 città analizzate, con 895 milligrammi di benzoilecgonina (il principale metabolita della cocaina) al giorno ogni 1.000 abitanti. Due anni prima il valore era di 666 milligrammi».
Cosa sta cambiando?
«Per strada non si nota un aumento di spacciatori. Ma il consumo cresce. Significa che ci si muove per altre vie. E che probabilmente non stanno aumentando i consumatori del ceto medio-basso, bensì quelli benestanti. Quelli che riescono ad accedere a un circuito privilegiato».
Le fogne vengono analizzate per più motivi.
«È chiamata epidemiologia delle acque reflue. La cocaina viene espulsa attraverso le urine. Ma non solo. C'è chi la tira sul lavandino, lasciando tracce. Chi si sporca le mani e poi se le lava, facendo scivolare la sostanza nelle tubature. Insomma, le acque reflue parlano. E ci dicono tante cose».
Quale su tutte?
«Che la cocaina è dappertutto. Anche negli ambienti più insospettabili. I carichi di questa sostanza, a livello europeo, sono saliti di quasi il 22% tra il 2024 e il 2025. Su 85 città con dati confrontabili, 48 registrano un aumento. Il monitoraggio delle acque è indispensabile per pianificare ulteriori metodi di sensibilizzazione e contrasto».