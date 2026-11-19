E capire due cose fondamentali: come si spaccia e chi sono i clienti. Cosa ci può dire in merito alla realtà ticinese, con focus su Lugano?

«Ci sono due grosse categorie di consumatori. Partiamo da questo dato di fatto. I primi sono di estrazione sociale medio-bassa. Spesso si tratta di giovanissimi. E la cocaina se la procurano prevalentemente per strada. Un numero di telefono, uno scambio veloce. E poi ci si trova, facendo tutto al volo».