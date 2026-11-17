Anziana sotto curatela muore in casa sua, se ne accorgono dopo due anni
Il caso ha scosso la Città di Lucerna che ha commissionato uno studio esterno per capire come sia potuto succedere. I risultati sono stati resi pubblici.
LUCERNA - Una donna residente a Lucerna è stata trovata morta nel suo appartamento il 27 gennaio 2026, a quasi due anni dal decesso, benché fosse sotto curatela.
In seguito al ritrovamento, l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB o APMA, in Ticino ARP) della città di Lucerna ha incaricato uno studio legale esterno di fare luce sul caso. Il rapporto è stato ora consegnato, come comunicato dalla Città.
Lo studio legale doveva accertare se il Servizio di protezione degli adulti o la KESB avessero commesso errori nella gestione della curatela e nella loro funzione di vigilanza. Sulla base di questi accertamenti, doveva inoltre indicare quali processi interni potessero essere migliorati.
«L'Autorità ha lavorato correttamente»
Secondo quanto riferito dalla Città di Lucerna, il rapporto conclude che l'APMA «ha svolto correttamente i propri compiti di autorità di vigilanza». Ha scelto con cura i curatori, li ha istruiti e sorvegliati in modo adeguato.
«Anche se il rapporto conferma la correttezza del nostro operato, continueremo a fare tutto il possibile per migliorare costantemente la qualità del nostro lavoro a favore delle persone che seguiamo e per verificare regolarmente i nostri processi», afferma Remo Baumgartner, presidente della Autorità di protezione.
Contatti insufficienti
Il rapporto non ha riscontrato elementi che indichino che il lavoro o le decisioni della persona incaricata della curatela abbiano causato o favorito la morte della donna. Tuttavia, questa «non è riuscita a mantenere un contatto adeguato con lei e avrebbe dovuto seguirla in modo più costante».
«Con tentativi di contatto più mirati, il decesso avrebbe potuto essere scoperto prima», scrive la Città. La persona in questione, spiega lo studio, «aveva già lasciato il suo incarico presso i Servizi sociali di Lucerna prima del ritrovamento del corpo».
Il rapporto, inoltre, contiene raccomandazioni per rivedere e adattare alcuni processi e procedure interne del Servizio di protezione degli adulti. Tra queste, secondo la Città, «un monitoraggio più sistematico dei casi complessi e una migliore documentazione degli eventi rilevanti». Il Municipio ribadisce la sua intenzione di attuarle il più rapidamente possibile.
«Un fatto che ci ha profondamente colpiti»
La Città esprime profondo rammarico per l’accaduto, pur ritenendolo un caso isolato. Per Melanie Setz, direttrice del Dicastero socialità e sicurezza, il lavoro non si esaurisce però con l’attuazione delle raccomandazioni: «Che la morte di una persona sia passata inosservata per dei mesi ci ha profondamente colpiti. Per noi è fondamentale trarre i giusti insegnamenti da questa tragedia».
I risultati serviranno anche per una revisione completa, insieme al personale, dei processi e delle linee guida della protezione degli adulti. Verranno individuati ulteriori margini di miglioramento e le misure necessarie saranno attuate in modo coerente.
La Città di Lucerna «esprime inoltre sostegno ai propri collaboratori, che ogni giorno svolgono un lavoro impegnativo accanto a persone in situazioni difficili».