«Un fatto che ci ha profondamente colpiti»

La Città esprime profondo rammarico per l’accaduto, pur ritenendolo un caso isolato. Per Melanie Setz, direttrice del Dicastero socialità e sicurezza, il lavoro non si esaurisce però con l’attuazione delle raccomandazioni: «Che la morte di una persona sia passata inosservata per dei mesi ci ha profondamente colpiti. Per noi è fondamentale trarre i giusti insegnamenti da questa tragedia».

I risultati serviranno anche per una revisione completa, insieme al personale, dei processi e delle linee guida della protezione degli adulti. Verranno individuati ulteriori margini di miglioramento e le misure necessarie saranno attuate in modo coerente.