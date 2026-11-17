I copresidenti del comitato promotore dell'iniziativa sono Roland Bühlmann e Richard Koller, cui si aggiungono i consiglieri nazionali Rémy Wyssmann (UDC/SO) e Andreas Gafner (UDF/BE). Nel comitato sono rappresentati i movimenti Aufrecht Schweiz (traducibile in "In piedi Svizzera"), nato nel 2021 come reazione alle misure anticovid, e gli "Amici della Costituzione".