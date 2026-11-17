L'identità elettronica deve rimanere facoltativa
Lo propone il comitato che ha lanciato l'iniziativa "Sì al digitale, ma liberi"
BERNA - L'uso del documento d'identità elettronico (Id-e) dovrebbe essere facoltativo, mentre occorre fissare limiti chiari ai portafogli digitali statali come, ad esempio, Swiyu. È quanto si propone il comitato che ha presentato stamane l'iniziativa popolare "Per la libera scelta in ambito d'identità digitale e contro il controllo o la sorveglianza digitali (Sì al digitale, ma liberi)".
Il comitato, che ha tempo fino al 17 maggio 2028 per raccogliere le 100 mila firme necessarie, intende così garantire che la natura facoltativa dell'Id-e, promessa dal Consiglio federale prima della votazione del 2025, venga sancita nella Costituzione.
L'iniziativa chiede che l'accesso a servizi e prodotti non possa quindi dipendere esclusivamente dall'Id-e. Insomma, nessuno deve essere discriminato se sprovvisto di un'identità elettronica. Stando a quanto prevede il testo, riportato oggi sul Foglio ufficiale, i portafogli digitali della Confederazione, dei Cantoni o di organi da loro incaricati o autorizzati dovranno essere utilizzati esclusivamente per la gestione dei mezzi d'identificazione.
Non potranno quindi svolgere nessun'altra funzione e, in particolare, non potranno essere impiegati per mezzi di pagamento o transazioni finanziarie di alcun genere. Non dovrebbero poter nemmeno essere utilizzati a fini di controllo o sorveglianza del comportamento delle persone.
In una nota, i promotori intendono proteggere la libertà digitale. In occasione della votazione, il Consiglio federale aveva assicurato che l’Id-e sarebbe stato facoltativo. Nell'opuscolo informativo si leggeva infatti che, per renderne obbligatorio l'uso, sarebbe stato necessario modificare la legge.
I copresidenti del comitato promotore dell'iniziativa sono Roland Bühlmann e Richard Koller, cui si aggiungono i consiglieri nazionali Rémy Wyssmann (UDC/SO) e Andreas Gafner (UDF/BE). Nel comitato sono rappresentati i movimenti Aufrecht Schweiz (traducibile in "In piedi Svizzera"), nato nel 2021 come reazione alle misure anticovid, e gli "Amici della Costituzione".
La legge sull'identità elettronica gestita dalla Confederazione, approvata al secondo tentativo (il primo era fallito poiché prevedeva i privati al posto dello Stato quali garanti) è stata approvata nel settembre 2025 col 50,39% delle preferenze.
Questa estate è stato reso noto che, per motivi di sicurezza, l’Id-e non sarà introdotta entro l'anno in corso. I recenti sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale comporterebbero ulteriori sfide per la creazione di un simile mezzo, precisava l'Ufficio federale di giustizia.