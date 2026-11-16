Dove è stata giocata la schedina fortunata? Per il momento è un mistero. L'unica certezza è che la vincita è stata registrata in uno degli otto Paesi europei che partecipano a Eurodreams. In Svizzera, il gioco è proposto da Swisslos nella Svizzera tedesca e in Ticino, mentre nella Svizzera romanda è gestito dalla Loterie Romande.

E per chi vuole continuare a sognare, c'è un premio che fa davvero girare la testa: 50'000 franchi al mese per 30 anni. È la rendita garantita dal primo premio di Eurodreams, riservata a chi riesce a indovinare tutti e sei i numeri estratti e il numero sogno. La prossima occasione per tentare il colpaccio? Non bisognerà aspettare molto: le estrazioni si tengono ogni lunedì e giovedì.