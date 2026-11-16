Eurodreams, vinti 2222 franchi al mese per cinque anni. La fortuna ha baciato il Ticino?
Un fortunato giocatore ha indovinato tutti e sei i numeri estratti, sfiorando il premio più ricco. Resta ancora il mistero su dove sia stata giocata la schedina vincente.
Un fortunato giocatore ha indovinato tutti e sei i numeri estratti, sfiorando il premio più ricco. Resta ancora il mistero su dove sia stata giocata la schedina vincente.
BERNA - 2222 franchi al mese per cinque anni. È questo il bel colpo messo a segno da una persona fortunata nell'estrazione di Eurodreams di lunedì. La schedina vincente ha centrato tutti e sei i numeri estratti: 2, 4, 11, 14, 17 e 18. A darne notizia è stata Swisslos.
Ma la fortuna si è fermata a un passo dal jackpot milionario. Per conquistare il premio più ambito mancava infatti un solo numero: quello sogno, il 2. Il primo premio è quindi rimasto senza vincitori.
Dove è stata giocata la schedina fortunata? Per il momento è un mistero. L'unica certezza è che la vincita è stata registrata in uno degli otto Paesi europei che partecipano a Eurodreams. In Svizzera, il gioco è proposto da Swisslos nella Svizzera tedesca e in Ticino, mentre nella Svizzera romanda è gestito dalla Loterie Romande.
E per chi vuole continuare a sognare, c'è un premio che fa davvero girare la testa: 50'000 franchi al mese per 30 anni. È la rendita garantita dal primo premio di Eurodreams, riservata a chi riesce a indovinare tutti e sei i numeri estratti e il numero sogno. La prossima occasione per tentare il colpaccio? Non bisognerà aspettare molto: le estrazioni si tengono ogni lunedì e giovedì.