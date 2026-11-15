La disoccupazione tra i giovani raggiunge valori record
Il 12,6% dei 15-24enni è senza lavoro. Tra i laureati la quota è addirittura aumentata del 15%.
BERNA - Il 12,6 percento dei giovani tra i 15 e i 24 anni in Svizzera è disoccupato. Si tratta di un nuovo massimo storico dall'inizio delle rilevazioni, riferisce il "Tages-Anzeiger". Nel terzo trimestre del 2026, i giovani senza lavoro erano circa 76'000.
Le statistiche federali comprendono tutte le persone senza lavoro che sono attivamente alla ricerca di un impiego. Anche nella fascia d'età tra i 25 e i 39 anni si registrano valori record. Particolarmente colpiti sono i laureati, tra i quali la disoccupazione è aumentata del 15 percento negli ultimi cinque anni. «Ho un diploma di master completamente inutile», ha raccontato di recente un giovane svizzero in un video diventato virale su YouTube.
Settori colpiti in modo diverso
Secondo uno studio inedito dell'Associazione degli Imprenditori, la formazione professionale superiore offre attualmente le migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. «I posti di apprendistato nascono dove le aziende hanno bisogno, nei settori occupazionali in cui vi è richiesta», si legge nello studio. Ed è proprio su questo principio che si basa la formazione professionale superiore.
Le prospettive migliori si hanno dopo il conseguimento di un diploma presso un'alta scuola pedagogica, dato che gli insegnanti sono ancora molto richiesti.
Più difficile, invece, trovare lavoro nei settori farmaceutico e bancario, che risentono degli sviluppi geopolitici.
Male anche il settore dell'IT, a meno che...
Anche per gli specialisti IT l'ingresso nel mondo del lavoro si fa sempre più complicato, questa volta a causa dell'intelligenza artificiale. Compiti che un tempo richiedevano l'intervento di un programmatore possono oggi essere svolti da strumenti di OpenAI e simili. Allo stesso tempo, però, le aziende stanno creando nuovi posti di lavoro nell'informatica proprio nel settore dell'IA.