La disoccupazione tra i giovani raggiunge valori record

Le statistiche federali comprendono tutte le persone senza lavoro che sono attivamente alla ricerca di un impiego. Anche nella fascia d'età tra i 25 e i 39 anni si registrano valori record. Particolarmente colpiti sono i laureati, tra i quali la disoccupazione è aumentata del 15 percento negli ultimi cinque anni. «Ho un diploma di master completamente inutile», ha raccontato di recente un giovane svizzero in un video diventato virale su YouTube.