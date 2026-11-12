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Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

Anno dopo anno le persone in Svizzera riescono a risparmiare sempre meno. Il 21% non ha addirittura niente da mettere da parte. Ed è la categoria più diffusa.
Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
20min/Marvin Ancian
Le persone in Svizzera riescono a risparmiare meno.
di 20min.ch | Fabian Pöschl
Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
Anno dopo anno le persone in Svizzera riescono a risparmiare sempre meno. Il 21% non ha addirittura niente da mettere da parte. Ed è la categoria più diffusa.

ZURIGO - Guerre, prezzi al consumo e premi delle casse malati in aumento, a fronte di salari che crescono poco o nulla: la pressione sulle finanze delle famiglie si fa sempre più forte. E le conseguenze si vedono anche sui risparmi. Per un numero crescente di persone, mettere da parte del denaro diventa sempre più difficile. È quanto emerge da uno studio dell'Università di San Gallo (HSG), commissionato dal commerciante di metalli preziosi Philoro.

Nel sondaggio, il 53% degli intervistati ha dichiarato che la propria capacità di risparmio è diminuita negli ultimi tre anni. Più di un adulto su cinque in Svizzera (21%) non riesce a mettere da parte nulla.

Secondo il professor Sven Reinecke dell'HSG, il risparmio mensile mediano degli adulti si colloca tra 100 e 250 franchi. Significa che metà delle persone riesce a risparmiare di più e l'altra metà di meno. Considerando soltanto chi riesce effettivamente a mettere da parte del denaro, la mediana sale a una cifra compresa tra 250 e 500 franchi. «Chi quindi riesce a risparmiare 251 franchi al mese, è nella metà superiore», spiega Reinecke.

Il sondaggio si basa sulle dichiarazioni degli intervistati e non su dati bancari verificati. I risultati sorprendono comunque Reinecke. «Se il tasso di risparmio cala, a breve termine va bene se le persone spendono di più per i consumi, ma a lungo termine no».

A preoccuparlo è soprattutto il fatto che il gruppo più numeroso degli intervistati dichiari di non riuscire a risparmiare, nonostante la Svizzera sia tradizionalmente considerata un Paese di risparmiatori.

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C'è chi non ce la fa più

Come si risparmia
Dallo studio emerge anche un crescente bisogno di sicurezza nella gestione del denaro. Alla domanda su come investirebbero una somma più consistente, gli intervistati indicano soprattutto forme di investimento prudenti.

«Non si può investire in modo più difensivo che nella terza colonna e nel conto di risparmio», afferma Christian Brenner, CEO di Philoro Svizzera. Secondo Sven Reinecke, questa preferenza rivela una mancanza di strategia nella gestione dei risparmi. «È sconvolgente: lasciare i soldi sul conto non rende nulla. Ma questo mostra l'incertezza nella popolazione.»

Perché si risparmia in Svizzera
Lo studio ha analizzato anche le ragioni che spingono le persone in Svizzera a risparmiare, individuando i motivi principali.

Per Brenner, i risultati indicano un cambiamento di priorità: più che accumulare ricchezza, le persone vogliono crearsi una riserva per affrontare eventuali difficoltà. «Chi può permetterselo, va sul sicuro e osserva come si sviluppano i mercati», afferma Brenner.

Oro, un nuovo massimo storico ogni settimana
La maggioranza delle persone in Svizzera (58,1%) non possiede oro. Sebbene la quota di chi investe nel metallo prezioso continui ad aumentare, è cresciuto anche lo scetticismo nei suoi confronti. Brenner attribuisce questo fenomeno alla recente corsa all'oro.

«L’anno scorso c’è stato ogni settimana un nuovo massimo storico. In questa fase i commercianti di metalli preziosi sono stati presi d’assalto.» La domanda è stata così elevata da provocare persino sospensioni temporanee delle vendite, perché le raffinerie non riuscivano a tenere il passo con le operazioni di fusione.

Poi è arrivata la correzione: nel primo semestre, con l'inizio della guerra in Iran, il prezzo dell'oro è crollato del 27%. E questo nonostante il metallo prezioso sia considerato, al pari del franco svizzero, un bene rifugio. Brenner spiega il calo con le aspettative dei mercati, che avevano già scontato una riduzione dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. «Quando invece, a causa della guerra, ci sono stati aumenti dei tassi guida, c’è stato uno shock sul mercato.»

A pesare sul prezzo dell'oro è stato anche il rafforzamento del dollaro, favorito dalla guerra. Un altro fattore è stata la necessità, per molti investitori, di procurarsi rapidamente liquidità per far fronte alle richieste di margine sui mercati azionari in calo.

Anche in ottobre e novembre si sono registrate nuove battute d'arresto, seguite però da una ripresa dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. «Con i Democratici al lavoro si vede di nuovo stabilità», afferma Brenner.

Le prospettive per il prezzo dell'oro
Sul lungo periodo, Brenner ritiene che i fattori a sostegno di un aumento del prezzo dell'oro siano ancora presenti. «Abbiamo in molti paesi un’enorme indebitamento statale e da quando gli americani hanno congelato le riserve dei russi, è in corso una dedollarizzazione, per questo le banche centrali acquistano oro in misura storica.»

Tra le persone in Svizzera che possiedono oro, la metà ne detiene meno di 30 grammi e l'altra metà più di 30. La quantità mediana corrisponde attualmente a un valore di circa 3250 franchi. La media dichiarata dagli intervistati che possiedono oro è invece di 130,5 grammi a persona.

«Molti hanno l’oro fisicamente a casa, alcuni addirittura lo hanno sepolto in giardino», racconta il professor Sven Reinecke dell'HSG. Nel sondaggio condotto due anni fa, il 5% dei possessori di oro dichiarava di conservarlo sottoterra, in giardino. Quest'anno, invece, l'università non ha posto domande sul luogo di conservazione.

Da cinque anni, l'Istituto di Marketing e Customer Insight dell'Università di San Gallo conduce, su incarico del commerciante di metalli preziosi Philoro, uno studio a livello nazionale sulle aspettative finanziarie dei consumatori, le loro preferenze di investimento e l'atteggiamento nei confronti dei metalli preziosi fisici come forma di investimento.

Per l'edizione 2026 sono stati intervistati online, tra il 22 settembre e il 12 ottobre, 3057 adulti della Svizzera tedesca, francese e italiana. Secondo quanto dichiarato dai ricercatori, il campione è rappresentativo grazie all'utilizzo di quote.

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