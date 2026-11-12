Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

Poi è arrivata la correzione: nel primo semestre, con l'inizio della guerra in Iran, il prezzo dell'oro è crollato del 27%. E questo nonostante il metallo prezioso sia considerato, al pari del franco svizzero, un bene rifugio. Brenner spiega il calo con le aspettative dei mercati, che avevano già scontato una riduzione dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. «Quando invece, a causa della guerra, ci sono stati aumenti dei tassi guida, c’è stato uno shock sul mercato.»